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У британській розвідці оцінили наступні кроки російської армії після захоплення Вугледара

Наступною цілюю для окупантів може стати Велика Новосліка на Запоріжжі.

У британській розвідці оцінили наступні кроки російської армії після захоплення Вугледара
Фото: скріншот

Після захоплення російською армією міста Вугледар Донецької області наступною ціллю стане Велика Новосілка у Запорізькій області.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат. Повне захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року. 

До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

Водночас наступною цілюю для захоплення армією РФ може стати населений пункт Велика Новосілка Запорізької області.

"Цілком ймовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві.

  • Вугледар – місто Волноваського району Донецької області. Росіяни буквально стерли його, зруйнувавши практично всі будівлі. Попри постійні атаки, захисники продовжували утримувати в місті деякі позиції.
  • Героїчну оборону міста вели захисники 72-ої бригади. Учора аналітики Deep State повідомили про повне захоплення ворогом міста. У бригаді це спростували: в місті все ще залишалися на позиціях захисники. Вони додали, що наказу на вихід їм не дали. 
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