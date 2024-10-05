Завтра в Україні синоптики прогнозують грози

У неділю, 6 жовтня, в Україні очікуються грози, вночі в західних, північних, вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях значні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометценр.

У східних Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму без опадів.

Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°; на решті територій вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°, вдень 22-27°, у північних та Вінницькій областях 16-21°.

У Києві 6 жовтня вночі значний, удень помірний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.

Фото: Гідрометеоцентр

У понеділок, 7 жовтня, очікуються помірні, у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі; вночі у східних областях без опадів.

Температура вночі 8-13°, у західних областях 5-10° тепла; вдень 12-17°, у південних областях 16-21°, у східних областях 22-27°.

У Києві 7 жовтня дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла; вдень 14-16°.