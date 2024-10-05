Із 2022 року на Харківщині понад 720 га земель розмінували за допомогою спецмашин

Серед знахідок часто трапляються артилерійські снаряди, гранатометні постріли, мінометні снаряди, а також залишки реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Понад 720 га земель з початку повномасштабного вторгнення очистили сапери ДСНС за допомогою машин механізованого розмінування на Харківщині.

Про це повідомили у ДСНС.

Сапери розповідають, що серед знахідок часто трапляються артилерійські снаряди, гранатометні постріли, мінометні снаряди, а також залишки реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Фото: ДСНС Розмінування земель Харківщини

Фото: ДСНС Розмінування земель Харківщини

Одна із машин хорватського виробництва, DOK-ING MV-10, призначена для знешкодження як протитанкових, так і протипіхотних мін.

MV-10 керується дистанційно оператором, для цього він використовує пульт з безпечної відстані. Особливу увагу наразі фахівці приділяють сільськогосподарським землям.