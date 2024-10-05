Із 2022 року на Харківщині понад 720 га земель розмінували за допомогою спецмашин

Понад 720 га земель з початку повномасштабного вторгнення очистили сапери ДСНС за допомогою машин механізованого розмінування на Харківщині.
Про це повідомили у ДСНС.
Сапери розповідають, що серед знахідок часто трапляються артилерійські снаряди, гранатометні постріли, мінометні снаряди, а також залишки реактивних систем залпового вогню «Ураган».
Одна із машин хорватського виробництва, DOK-ING MV-10, призначена для знешкодження як протитанкових, так і протипіхотних мін.
MV-10 керується дистанційно оператором, для цього він використовує пульт з безпечної відстані. Особливу увагу наразі фахівці приділяють сільськогосподарським землям.
- Нещодавно один зі світових лідерів у галузі роботизованих систем для гуманітарного розмінування, хорватська компанія DOK-ING відкрила свій офіс в Києві.
- Внаслідок російської збройної агресії приблизно 142 тис. км² території України вважаються потенційно замінованими. Україна є найбільш замінованою державою світу.