У Сумах СБУ проводить безпекові заходи

Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Сум, до яких долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Тому можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, можуть проводити додаткову перевірку.

Фото: СБУ СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Також оглядатимуть території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Як зазначили у Службі безпеки, метою цих заходів є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Фото: СБУ СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", – зазначили у СБУ.