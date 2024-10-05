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У Сумах СБУ проводить безпекові заходи

Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів

У Сумах СБУ проводить безпекові заходи
СБУ проводить безпекові заходи у Сумах
Фото: СБУ

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Сум, до яких долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Тому можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, можуть проводити додаткову перевірку.

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах
Фото: СБУ
СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Також оглядатимуть території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Як зазначили у Службі безпеки, метою цих заходів є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах
Фото: СБУ
СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", – зазначили у СБУ.

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