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Хорватський виробник машин з розмінування відкрив офіс в Україні

В Україні зараз працює 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING, які допомогли очистити понад тисячу гектарів української землі. 

Хорватський виробник машин з розмінування відкрив офіс в Україні
Машина для розмінування
Фото: Мінекономіки

Один зі світових лідерів у галузі роботизованих систем для гуманітарного розмінування, хорватська компанія DOK-ING відкриває свій офіс в Києві.

Як повідомили у Мінекономіки, Україна є одним із ключових користувачів машин для розмінування DOK-ING, і відкриття офісу допомагатиме посиленню координації зусиль у протимінній діяльності між Україною та Хорватією. 

В Україні зараз працює 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING, які допомогли очистити понад тисячу гектарів української землі. 

"Я сподіваюся, що відкриття офісу в Києві буде початком ще тіснішої співпраці і наші сапери зможуть навчатися в Україні тому, як керувати та обслуговувати ці машини", – сказала під час відкриття офісу перша віце-премʼєр-міністерка–міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

Найбільше техніки DOK-ING використовує Державна служба з надзвичайних ситуацій. В їх автопарку 10 легких машин для розмінування MV-4 та 14 важких машин для розмінування MV-10. Хорватські машини для розмінування використовує також Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ), оператори гуманітарного розмінування та підрозділи ЗСУ.

Із 45 машин DOK-ING, які працюють в Україні, 8 виготовлені саме на українському заводі, який є партнером хорватської компанії.

Українська компанія A3TECH здійснює великовузлове складання машин для розмінування DOK-ING із частковою локалізацією: частина робочого органу вже виготовляється в Україні і до кінця року на підприємстві готові довести рівень його локалізації до 100%.

Компанія цього року випустила вісім локалізованих важких машин для розмінування MV-10, шість із яких вже передали ДССТ.

DOK-ING виготовляє як легкі, так і важкі роботизовані машини розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції така техніка є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів і витримує вибух протитанкової міни. Машини DOK-ING керуються пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів.

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