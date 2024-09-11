Українська машина для розмінування "Змій" пройшла успішні випробування

Вартість "Змія" залежно від комплектації становить від 14,5 до майже 20 тисяч доларів.

Українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech пройшла успішні випробування на полігоні та отримала сертифікат відповідності.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Машина може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

Як зазначили у міністерстві, ця машина є виключно українського виробництва. Вона легка та швидка, проте витримує підриви протитанкових мін.

Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги – від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

"Змій" – це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле", – зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

"Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор має змогу дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.