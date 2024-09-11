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Вартість нафти популярної марки Brent впала до показників 2021 року

Головні причини - сповільнення китайського імпорту та падіння прогнозів щодо попиту.

Вартість нафти популярної марки Brent впала до показників 2021 року
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту наближаються до показників 2021 року: найпопулярніша марка Brent вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україні опустилася нижче позначки 70 доларів за барель. 

Як пишуть CNBC, однією з причин слугує уповільнення темпів нарощування китайського імпорту. Якщо у липні приріст становив 7,2%, то у серпні ледве досяг половини відсотка. 

Китай є найбільшим імпортером нафти у світі, тому будь-які зміни в його товарообігу суттєво позначаються на ринку. Експерти прогнозують падіння попиту на нафту на тлі масової купівлі електромобілів у Піднебесній.

Загалом ОПЕК змушена була скоригувати свої прогнози щодо світового попиту на нафту. У 2024 році він зростатиме на 80 тисяч барелів на добу повільніше, ніж очікувалося. Наступного року ця тенденція збережеться.  

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