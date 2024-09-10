Також викрили ще одного співучасника схеми.

Антикорупційні бюро і прокуратура спільно з СБУ повідомили про підозру службовій особі Львівської митниці та громадянину України.

У САП розповіли, що зловмисники організували схему, за якою товари переміщували незаконно поза митним контролем і не сплачували при цьому обов’язкові митні платежі. Сума сягнула понад 15 млн грн.

Слідство встановило, що у квітні 2023 року українець перевозив вантажним авто у міжнародному пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» мобільні телефони, навушники, планшети, ноутбуки, моноблоки різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів. Цьому сприяв митник.

викриття корупції на Львівській митниці

Службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», де їх передали в АРМА, а опісля реалізували через аукціони.

викриття корупції на Львівській митниці

За інформацією САП, на цей час переможці аукціонів сплатили до державного бюджету лише митних платежів на загальну суму понад 15 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюють інших причетних осіб.