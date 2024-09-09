Bloomberg: Угорщина домовилася про транзит сирої нафти з РФ через Україну

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України, — пише Bloomberg.
Згідно з угодою компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.
До слова, раніше російська сторона відповідала за транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на кордоні з Україною.
"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба", — сказав виконавчий віце-президент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну.
Водночас, інформацію щодо компаній, які здійснюватимуть поставки, у Mol не надали.
Санкції України проти "Лукойлу"
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що санкції, які запровадила Україна, не будуть скасовувати. Мова йде про обмежувальні заходи проти "Лукойлу", через які протестують Угорщина і Словаччина.
- Того ж дня глава МЗС Угорщини висловив припущення, що це Єврокомісія попросила Київ зупинити транзит.