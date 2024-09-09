Bloomberg: Угорщина домовилася про транзит сирої нафти з РФ через Україну

Згідно з угодою угорська компанія Mol візьме на себе постачання сирої нафти з РФ.

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України, — пише Bloomberg.

Згідно з угодою компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.

До слова, раніше російська сторона відповідала за транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на кордоні з Україною.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба", — сказав виконавчий віце-президент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну.

Водночас, інформацію щодо компаній, які здійснюватимуть поставки, у Mol не надали.

Санкції України проти "Лукойлу"