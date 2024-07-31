Шмигаль заявив, що Україна не скасує санкції проти "Лукойлу" і анонсував міжурядову зустріч зі Словаччиною

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення", - наголосив прем'єр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що санкції, які запровадила Україна, не будуть скасовувати. Мова йде про обмежувальні заходи проти "Лукойлу", через які протестують Угорщина і Словаччина.

Шмигаль зазначив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти.

"Бо Росія і енергетична безпека — не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує", - відзначив глава українського уряду.

Шмигаль наголосив, що Україна залишається надійним транзитером для "всіх країн, які цінують свободу та верховенство права" і беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС.

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні... Ще раз. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини", - наголосив прем'єр.

Шмигаль відреагував на погрози Словаччини заблокувати постачання дизпалива.

"Словаччина — наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях", - наголосив глава уряду.

Шмигаль додав, що зі словацькою стороною домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні.