Шмигаль заявив, що Україна не скасує санкції проти "Лукойлу" і анонсував міжурядову зустріч зі Словаччиною

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що санкції, які запровадила Україна, не будуть скасовувати. Мова йде про обмежувальні заходи проти "Лукойлу", через які протестують Угорщина і Словаччина.
Шмигаль зазначив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти.
"Бо Росія і енергетична безпека — не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує", - відзначив глава українського уряду.
Шмигаль наголосив, що Україна залишається надійним транзитером для "всіх країн, які цінують свободу та верховенство права" і беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС.
"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні... Ще раз. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини", - наголосив прем'єр.
Шмигаль відреагував на погрози Словаччини заблокувати постачання дизпалива.
"Словаччина — наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях", - наголосив глава уряду.
Шмигаль додав, що зі словацькою стороною домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні.
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".