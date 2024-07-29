Прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо пригрозив Україні заблокувати постачання дизпалива.

Про це Фіцо сказав у зверненні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці після зустрічі з українським послом, передає "Європейська правда".

До словацького прем'єра 29 липня прибув Мирослав Кастран, на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

Фіцо вимагає від Києва відновити транзит нафти російського "Лукойлу", інакше буде відповідь.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", – заявив глава словацького уряду.

Фіцо також сказав, що відновлення постачань нафти з Росії пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох держав.

"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", – зазначив Фіцо.