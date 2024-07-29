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Штати надають Україні додатковий пакет військової допомоги розміром до $200 млн

Пакет включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Штати надають Україні додатковий пакет військової допомоги розміром до $200 млн
Фото ілюстративне
Фото: Посольство США в Україні

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України розміром до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Про це пише міноборони США.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це включає в себе санкціонування пакету президентських повноважень вартістю до 200 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи: засоби протиповітряної оборони; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; і протитанкову зброю", – йдеться у повідомленні. 

Крім того, міністерство оборони США оголошує про пакет розміром приблизно 1,5 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, протипожежної та протитанкової зброї, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами.

У межах пакета нададуть: 

  • Боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • боєприпаси ППО малої та середньої дальності;
  • ракети ППО РІМ-7;
  • обладнання радіоелектронної боротьби;
  • Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя;
  • Вибухові речовини та обладнання та боєприпаси для підриву;
  • Захищені системи зв'язку;
  • Послуги комерційних супутникових зображень;
  • Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Це двадцятий пакет USAI Адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано зі запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", – додали у Міноборони США.

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