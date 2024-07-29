На хімзаводі BASF у Німеччині стався вибух, 14 осіб постраждали

Міська влада та пожежна охорона попередили про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння.

На одному із найбільших хімічних заводів Німеччини BASF, що у Людвігсхафені, стався вибух. Постраждали 14 людей, вони отримали легкі травми, але перебувають під наглядом лікарів.

Про це пише Bild.Зазначається, що подія трапилася близько 12 години дня за місцевим часом. Унаслідок вибуху виникла пожежа у південній частині підприємства.

Над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) та Людвігсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) утворилася величезна хмара диму. На заводі задіяли пожежну бригаду. Також на підприємстві та за межами працювали машини екологічного моніторингу.

О 14:00 пожежу вдалося ліквідувати.

Міська влада та пожежна охорона випустили попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння.