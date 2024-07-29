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Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар “Хезболли” по Голанських висотах

Беньямін Нетаньягу скликав кабінет одразу після повернення зі США, візит до яких він скоротив.

Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар “Хезболли” по Голанських висотах
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив вчора уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу схвалити рішення про “спосіб і час” відповіді на ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, унаслідок якого загинуло 12 підлітків і дітей.

Про це пише CNBC.

Ізраїль і Сполучені Штати звинувачують в атаці ліванське збройне угруповання “Хезболла”.

Після завершення зустрічі в офісі Нетаньягу заявили, що кабінет “уповноважив прем’єр-міністра та міністра оборони прийняти рішення щодо способу та часу відповіді”.

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Як пише jns.org, Нетаньягу скликав кабінет безпеки невдовзі після того як повернувся з США у Тель-Авів, скоротивши візит до Сполучених Штатів.

  • Вчора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Йдеться про об'єкти-схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.
  • Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти. Ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.
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