Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар “Хезболли” по Голанських висотах

Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив вчора уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу схвалити рішення про “спосіб і час” відповіді на ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, унаслідок якого загинуло 12 підлітків і дітей.
Про це пише CNBC.
Ізраїль і Сполучені Штати звинувачують в атаці ліванське збройне угруповання “Хезболла”.
Після завершення зустрічі в офісі Нетаньягу заявили, що кабінет “уповноважив прем’єр-міністра та міністра оборони прийняти рішення щодо способу та часу відповіді”.
Як пише jns.org, Нетаньягу скликав кабінет безпеки невдовзі після того як повернувся з США у Тель-Авів, скоротивши візит до Сполучених Штатів.
Prime Minister Benjamin Netanyahu has convened the Security Cabinet this evening, at the Kirya in Tel Aviv. pic.twitter.com/AzrH3pvoHY— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 28, 2024
- Вчора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Йдеться про об'єкти-схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти. Ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.