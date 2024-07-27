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Ізраїль звинуватив "Хезболлу" в обстрілі футбольного поля на Голанських висотах, є загиблі та поранені

"Ми стоїмо перед повномасштабною війною", - заявив глави МЗС Ізраїлю Ісраель Кац. Тим часом прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив терміново повернутися зі США через удар "Хезболли".

Ізраїль звинуватив "Хезболлу" в обстрілі футбольного поля на Голанських висотах, є загиблі та поранені
наслідки удару по футбольному полю на Голанських висотах
Фото: Michael Giladi/Flash90

Внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти, повідомляє DW із посиланням на ізраїльську владу. 

Як стверджується, ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.

Армія оборони Ізраїлю поклала відповідальність за удар на ліванське радикальне угруповання "Хезболла". За словами глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца, "Хезболла" переступила "всі червоні лінії". "Ми стоїмо перед повномасштабною війною", - заявив міністр.

Своєю чергою "Хезболла" відкинула свою причетність до удару, додавши, що військове крило організації "не має жодного стосунку до цього інциденту".

Тим часом прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив терміново повернутися зі США через удар "Хезболли".

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