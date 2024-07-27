"Ми стоїмо перед повномасштабною війною", - заявив глави МЗС Ізраїлю Ісраель Кац. Тим часом прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив терміново повернутися зі США через удар "Хезболли".

наслідки удару по футбольному полю на Голанських висотах

Внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти, повідомляє DW із посиланням на ізраїльську владу.

Як стверджується, ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.

Армія оборони Ізраїлю поклала відповідальність за удар на ліванське радикальне угруповання "Хезболла". За словами глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца, "Хезболла" переступила "всі червоні лінії". "Ми стоїмо перед повномасштабною війною", - заявив міністр.

Своєю чергою "Хезболла" відкинула свою причетність до удару, додавши, що військове крило організації "не має жодного стосунку до цього інциденту".

Тим часом прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив терміново повернутися зі США через удар "Хезболли".