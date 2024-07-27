Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
У Криму горить аеродром "Саки"
У Криму горить аеродром "Саки"
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку
Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
ГоловнаСвіт

Австралія, Канада та Нова Зеландія заявили про необхідність термінового припинення вогню в Газі

Також вони звернули увагу на ризик розширення конфлікту між Хезболлою та Ізраїлем.

Австралія, Канада та Нова Зеландія заявили про необхідність термінового припинення вогню в Газі
Австралія, Канада та Нова Зеландія заявили про необхідність термінового припинення вогню в Газі
Фото: EPA/UPG

Австралія, Канада та Нова Зеландія опублікували заяву про необхідність термінового припинення вогню в Газі та ризик розширення конфлікту між Хізбаллою та Ізраїлем.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

“Ми однозначно засуджуємо ХАМАС за злочини 7 жовтня та триваючі терористичні акти. ХАМАС повинен скласти зброю і звільнити всіх заручників. Ми не бачимо ролі ХАМАС у майбутньому управлінні Газою”, - йдеться у заяві.

Водночас Ізраїль повинен прислухатися до стурбованості міжнародної спільноти. 

Захист цивільних осіб має першочергове значення і є вимогою міжнародного гуманітарного права, тому не можна змусити палестинських цивільних платити ціну перемоги над ХАМАС. 

Підписуйтесь на наш Google News

Підписанти наголошують, що вкрай потрібне негайне припинення вогню, цивільне населення має бути захищене, а для вирішення гуманітарної ситуації необхідне постійне збільшення потоку допомоги по всій Газі.

Також три країни висловили підтримку угоди про припинення вогню, викладену президентом Байденом і схвалену Радою Безпеки ООН. 

Заява містить заклик до Ізраїлю відреагувати на консультативний висновок Міжнародного суду та забезпечити притягнення до відповідальності за триваючі акти насильства проти палестинців з боку екстремістських поселенців, скасувати рекордне розширення поселень на Західному березі річки Йордан, які є незаконними згідно з міжнародним правом.

Австралія, Канада та Нова Зеландія засудили напад Ірану на Ізраїль 13-14 квітня та триваючі атаки хуситів. Також вони наголосили на стурбованості ситуацією між Ізраїлем та “Хезболлою”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies