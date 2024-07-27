Також вони звернули увагу на ризик розширення конфлікту між Хезболлою та Ізраїлем.

Австралія, Канада та Нова Зеландія заявили про необхідність термінового припинення вогню в Газі

Австралія, Канада та Нова Зеландія опублікували заяву про необхідність термінового припинення вогню в Газі та ризик розширення конфлікту між Хізбаллою та Ізраїлем.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

“Ми однозначно засуджуємо ХАМАС за злочини 7 жовтня та триваючі терористичні акти. ХАМАС повинен скласти зброю і звільнити всіх заручників. Ми не бачимо ролі ХАМАС у майбутньому управлінні Газою”, - йдеться у заяві.

Водночас Ізраїль повинен прислухатися до стурбованості міжнародної спільноти.

Захист цивільних осіб має першочергове значення і є вимогою міжнародного гуманітарного права, тому не можна змусити палестинських цивільних платити ціну перемоги над ХАМАС.

Підписанти наголошують, що вкрай потрібне негайне припинення вогню, цивільне населення має бути захищене, а для вирішення гуманітарної ситуації необхідне постійне збільшення потоку допомоги по всій Газі.

Також три країни висловили підтримку угоди про припинення вогню, викладену президентом Байденом і схвалену Радою Безпеки ООН.

Заява містить заклик до Ізраїлю відреагувати на консультативний висновок Міжнародного суду та забезпечити притягнення до відповідальності за триваючі акти насильства проти палестинців з боку екстремістських поселенців, скасувати рекордне розширення поселень на Західному березі річки Йордан, які є незаконними згідно з міжнародним правом.

Австралія, Канада та Нова Зеландія засудили напад Ірану на Ізраїль 13-14 квітня та триваючі атаки хуситів. Також вони наголосили на стурбованості ситуацією між Ізраїлем та “Хезболлою”.