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У США вирують масштабні пожежі у декількох штатах

Загальна площа займання по країні становить близько 7250 квадратних кілометрів. 

У США вирують масштабні пожежі у декількох штатах
Ліквідація пожежі у Штатах
Фото: EPA/UPG

Станом на п'ятницю в США вирувало понад 110 активних пожеж на площі 7250 квадратних кілометрів. Деякі з них були спричинені погодними умовами.

Про це пише АР. 

У Каліфорнії, штаті США вирує одна із найбільших пожеж. Станом на вечір п'ятниці вогонь вже знищив понад 130 будівель, тисячі інших залишаються під загрозою. Площа займання становить близько 967 квадратних кілометрів.

Наслідки пожежі у Штатах
Фото: EPA/UPG
Наслідки пожежі у Штатах

Причиною пожежі став випадок, коли чоловік штовхнув палаючу машину в яр, а потім втік із місця події. Згодом його затримали. Через вогонь довелося евакуювати персонал вулканічного національного парку Лассен.

У східному Орегоні літак, що гасив одну із пожеж, розбився, а пілот загинув. 

Пожежа в східному Вашингтоні загрожувала будинкам, залізниці, міждержавній автомагістралі.

В Айдахо удари блискавки спровокували швидкі лісові пожежі та евакуацію багатьох громад. У п'ятницю вдень пожежі охопили приблизно 31 квадратну милю (80 квадратних кілометрів).

Найбільшої шкоди наразі було завдано національному парку Джаспер у Скелястих горах Канади, де швидка лісова пожежа змусила 25 000 людей покинути власні домівки. Вогонь повністю знищив місто. 

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