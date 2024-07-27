У США вирують масштабні пожежі у декількох штатах

Загальна площа займання по країні становить близько 7250 квадратних кілометрів.

Станом на п'ятницю в США вирувало понад 110 активних пожеж на площі 7250 квадратних кілометрів. Деякі з них були спричинені погодними умовами.

Про це пише АР.

У Каліфорнії, штаті США вирує одна із найбільших пожеж. Станом на вечір п'ятниці вогонь вже знищив понад 130 будівель, тисячі інших залишаються під загрозою. Площа займання становить близько 967 квадратних кілометрів.

Фото: EPA/UPG Наслідки пожежі у Штатах

Причиною пожежі став випадок, коли чоловік штовхнув палаючу машину в яр, а потім втік із місця події. Згодом його затримали. Через вогонь довелося евакуювати персонал вулканічного національного парку Лассен.

У східному Орегоні літак, що гасив одну із пожеж, розбився, а пілот загинув.

Пожежа в східному Вашингтоні загрожувала будинкам, залізниці, міждержавній автомагістралі.

В Айдахо удари блискавки спровокували швидкі лісові пожежі та евакуацію багатьох громад. У п'ятницю вдень пожежі охопили приблизно 31 квадратну милю (80 квадратних кілометрів).

Найбільшої шкоди наразі було завдано національному парку Джаспер у Скелястих горах Канади, де швидка лісова пожежа змусила 25 000 людей покинути власні домівки. Вогонь повністю знищив місто.