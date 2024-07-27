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Польща дозволила силовикам застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю

У Раді Європи та правозахисники стурбовані законопроєктом.

Польща дозволила силовикам застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю
Фото: twitter.com/StZaryn

Польський сейм проголосував за те, щоб дозволити силам безпеки безкарно використовувати зброю у відповідь на активні загрози на кордоні з Білоруссю.

Про це пише Euroactiv.

Рада Європи та активісти висловили занепокоєння тим, що поліція, прикордонники і солдати тепер зможуть діяти – або навіть вбивати – безкарно.

Законопроєкт, який ще потребує підпису президента, був поданий після того, як польський солдат отримав смертельне ножове поранення на білоруському кордоні.

Польща, член НАТО і ЄС, звинуватила Мінськ в перенаправленні тисяч мігрантів до білорусько-польського кордону.

Нове законодавство "виключає кримінальну відповідальність за застосування зброї або пряму силу з порушенням правил" силами безпеки, якщо існувала загроза безпеці особи або країни.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті висловив занепокоєння тим, що законопроект може "сприяти відсутності підзвітності і свідчити про недостатню прихильність до зобов'язань у сфері прав людини".

Він "може створити правові та політичні рамки, які перешкоджатимуть державним агентам, розгорнутим на прикордонних територіях або в інших ситуаціях в межах їхньої компетенції, діяти з дотриманням правил пропорційності у застосуванні сили і вогнепальної зброї", додав він на початку цього місяця.

Польські правозахисники зазначають, що "питання національної безпеки не може бути карт-бланшем для дій, які порушують права людини".

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