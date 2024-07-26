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У вересні до польських шкіл можуть піти 80 000 нових українських дітей

Очікується, що більшість учнів прийдуть у початкові класи.

У вересні до польських шкіл можуть піти 80 000 нових українських дітей
Учні початкової школи в Жешуві, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

З нового навчального року до польських шкіл підуть нових 80 000 дітей з України. Відвідування навчальних закладів для них стане обов'язковим, а за недотримання вимог батькам загрожуватиме штраф у розмірі 100 злотих. З червня 2025 року суму штрафу збільшать до понад 800 злотих. Досі українці мали вибір – навчатися їхні діти могли дистанційно чи за змішаною системою.

Про це пише RMF24.

"Ми очікуємо, що значна частина дітей, які приєднаються до польської системи освіти у вересні 2024 року, будуть учнями початкової школи", – повідомили у польському профільному міністерстві.

Дотепер у Польщі навчалися 277 тис українських школярів, з яких 180 тис. прибуло після початку війни.

Тому польський уряд знову вводить можливість збільшенні кількості учнів у I-III класах початкової школи за рахунок українців. Всього у класах може бути до 29 учнів.

"Наприклад, якщо У класі 25 дітей, директор може додати чотирьох учнів з України, якщо 26 – трьох, а якщо 27 – лише двох. В дитсадках також зростуть ліміти", – йдеться у матеріалі. 

Вперше збільшити кількість учнів у молодших класах вдалося у березні 2022 року – після першої великої хвилі біженців. У міністерстві національної освіти уточнили, що, якщо у батьків чи опікунів виникають труднощі з пошуком школи для дитини-іноземця, слід звернутися до мерії. 

Тільки у Варшаві заклади освіти відвідують: майже 3,1 тис. українських дітей у дитсадках, понад 12,9 тис у початковій школі та понад 3,3 тис здобувають середню освіту. 

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