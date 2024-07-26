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Кандидати в президенти Венесуели завершили передвиборчі кампанії перед голосуванням у неділю

Президент Мадуро провів масштабний захід у Каракасі. Водночас опозиції "перекрили" можливість профінансувати проведення потужних акцій.

Кандидати в президенти Венесуели завершили передвиборчі кампанії перед голосуванням у неділю
Фото: EPA/UPG

Уряд та опозиція Венесуели завершили вчора офіційну президентську передвиборчу кампанію демонстраціями, які вивели тисячі людей на вулиці столиці.

Про це повідомляє Accosiated Press.

Події за три дні до довгоочікуваних виборів виявили величезну нерівність між провідними претендентами, включно щодо їхніх ресурсів, зазначає видання.

Президент Ніколас Мадуро, який балотується на третій термін, провів масштабний мітинг у Каракасі ‒на величезній сцені, встановленій на одній із головних доріг міста, з музичними перервами та танцями під час своєї промови. Частину натовпу привезли до Каракасу на державних автобусах. Мадуро заявив у промові, що його опоненти є "пропагандистами насильства", і назвав себе “людиною миру”.

Фото: EPA/UPG

Тим часом колишній дипломат Едмундо Гонсалес Уррутія, який представляє коаліцію “Унітарна платформа”, і лідер опозиції Марія Коріна Мачадо зібрали значно менше прихильників. Гонсалес і Мачадо рухалися містом, стоячи на платформі, прикріпленій до вантажівки, до району столиці, де мешкає середній клас.

Відсутність фінансування та урядові репресії проти Мачадо та будь-якого постачальника послуг, який міг стати волонтером або укласти контракт з її виборчою кампанією, перешкодили опозиції організувати більший захід.

Кандидат опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія і її лідерка Марія Коріна Мачадо
Фото: EPA/UPG
Кандидат опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія і її лідерка Марія Коріна Мачадо

Кандидат опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія і її лідерка Марія Коріна Мачадо
Фото: EPA/UPG
Кандидат опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія і її лідерка Марія Коріна Мачадо

  • Недільні вибори є найважчим виборчим випробуванням для правлячої Об’єднаної соціалістичної партії Венесуели за останні десятиліття.
  • Мадуро як ніколи непопулярний серед багатьох виборців, які звинувачують його у складній кризі, яка вражає країну уже понад 11 років. Водночас після багатьох років бойкоту виборів і партійних розколів, основні опозиційні партії об’єдналися, щоб підтримати єдиного кандидата Гонсалеса.
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