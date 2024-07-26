Уряд та опозиція Венесуели завершили вчора офіційну президентську передвиборчу кампанію демонстраціями, які вивели тисячі людей на вулиці столиці.

Про це повідомляє Accosiated Press.

Події за три дні до довгоочікуваних виборів виявили величезну нерівність між провідними претендентами, включно щодо їхніх ресурсів, зазначає видання.

Президент Ніколас Мадуро, який балотується на третій термін, провів масштабний мітинг у Каракасі ‒на величезній сцені, встановленій на одній із головних доріг міста, з музичними перервами та танцями під час своєї промови. Частину натовпу привезли до Каракасу на державних автобусах. Мадуро заявив у промові, що його опоненти є "пропагандистами насильства", і назвав себе “людиною миру”.

Фото: EPA/UPG

Тим часом колишній дипломат Едмундо Гонсалес Уррутія, який представляє коаліцію “Унітарна платформа”, і лідер опозиції Марія Коріна Мачадо зібрали значно менше прихильників. Гонсалес і Мачадо рухалися містом, стоячи на платформі, прикріпленій до вантажівки, до району столиці, де мешкає середній клас.

Відсутність фінансування та урядові репресії проти Мачадо та будь-якого постачальника послуг, який міг стати волонтером або укласти контракт з її виборчою кампанією, перешкодили опозиції організувати більший захід.

Фото: EPA/UPG Кандидат опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія і її лідерка Марія Коріна Мачадо

Фото: EPA/UPG Кандидат опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія і її лідерка Марія Коріна Мачадо