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У Техасі заарештували двох лідерів одного із найбільших мексиканських наркокартелів

Їх звинувачують у виробицтві та розповсюдженні фентанілу. 

У Техасі заарештували двох лідерів одного із найбільших мексиканських наркокартелів
Один із затриманих наркобаронів
Фото: EPA/UPG

У США, штаті Техас, заарештували двох лідерів мексиканського картелю Сіналоа: Ісмаеля "Ель Майо" Замбаду та Хоакіна Гусмана Лопеса.

Про це повідомило міністерство юстиції США та АР. 

Зазначається, що Замбада є одним із найвідоміших торговців наркотиками у світі. Обидвоє затриманих лідерів напередодні прибули до Сполучених Штатів на приватному літаку. 

Перед цим уряд США запропонував винагороду в розмірі до 15 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе арештувати Замбаду, адже він десятиліттями уникав правосуддя. 

"Фентаніл – це найнебезпечніша наркозагроза, з якою коли-небудь стикалася наша країна, і Міністерство юстиції не заспокоїться, доки не буде притягнуто до відповідальності кожного окремого лідера картелю, члена та партнера, відповідального за отруєння наших спільнот", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Один із затриманих наркобаронів
Фото: EPA/UPG
Один із затриманих наркобаронів

Влада Мексики не коментувала арешти.

Обом чоловікам висунули багато звинувачень у Сполучених Штатах, зокрема, за керівництво операціями картелю, включно із виробництвом фентанілу та створенням мережі для його розповсюдження. 

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