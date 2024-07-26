У Техасі заарештували двох лідерів одного із найбільших мексиканських наркокартелів

У США, штаті Техас, заарештували двох лідерів мексиканського картелю Сіналоа: Ісмаеля "Ель Майо" Замбаду та Хоакіна Гусмана Лопеса.
Про це повідомило міністерство юстиції США та АР.
Зазначається, що Замбада є одним із найвідоміших торговців наркотиками у світі. Обидвоє затриманих лідерів напередодні прибули до Сполучених Штатів на приватному літаку.
Перед цим уряд США запропонував винагороду в розмірі до 15 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе арештувати Замбаду, адже він десятиліттями уникав правосуддя.
"Фентаніл – це найнебезпечніша наркозагроза, з якою коли-небудь стикалася наша країна, і Міністерство юстиції не заспокоїться, доки не буде притягнуто до відповідальності кожного окремого лідера картелю, члена та партнера, відповідального за отруєння наших спільнот", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.
Влада Мексики не коментувала арешти.
Обом чоловікам висунули багато звинувачень у Сполучених Штатах, зокрема, за керівництво операціями картелю, включно із виробництвом фентанілу та створенням мережі для його розповсюдження.