У Техасі заарештували двох лідерів одного із найбільших мексиканських наркокартелів

Їх звинувачують у виробицтві та розповсюдженні фентанілу.

У США, штаті Техас, заарештували двох лідерів мексиканського картелю Сіналоа: Ісмаеля "Ель Майо" Замбаду та Хоакіна Гусмана Лопеса.

Про це повідомило міністерство юстиції США та АР.

Зазначається, що Замбада є одним із найвідоміших торговців наркотиками у світі. Обидвоє затриманих лідерів напередодні прибули до Сполучених Штатів на приватному літаку.

Перед цим уряд США запропонував винагороду в розмірі до 15 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе арештувати Замбаду, адже він десятиліттями уникав правосуддя.

"Фентаніл – це найнебезпечніша наркозагроза, з якою коли-небудь стикалася наша країна, і Міністерство юстиції не заспокоїться, доки не буде притягнуто до відповідальності кожного окремого лідера картелю, члена та партнера, відповідального за отруєння наших спільнот", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Фото: EPA/UPG Один із затриманих наркобаронів

Влада Мексики не коментувала арешти.

Обом чоловікам висунули багато звинувачень у Сполучених Штатах, зокрема, за керівництво операціями картелю, включно із виробництвом фентанілу та створенням мережі для його розповсюдження.