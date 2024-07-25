Угорщина цьогоріч взяла у Китаю рекордний кредит

Навесні 2024 року Угорщина взяла у трьох китайських банків 1 млрд євро кредиту - це найбільша сума, яку Будапешт брав коли-небудь, передає Politico.

Кредит Угорщині видали Банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк Китаю та угорська філія Банку Китаю. Погасити позику Будапешт має упродовж трьох років.

Ці запозичення відбуваються на тлі поглиблення зв'язків між обома державами. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомляв, що китайські компанії, такі як виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, наразі інвестували в країну близько 16 мільярдів євро.

Угорське урядове агентство Portfolio писало, що кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Також угода утримує співвідношення державного боргу до ВВП у межах стелі 28,9%.

Все це відбувається на тлі великого державного боргу Угорщини, який становить €140 млрд (73,5% ВВП) та дефіцитом бюджету 6,7% ВВП. Тож Будапешт відчайдушно потребує готівки і чекає на мільярди євро із фондів ЄС.

Цей останній кредит від Китаю є найбільшим в угорському державному боргу, другим за величиною є від China Eximbank на проєкт залізниці Будапешт-Бєлград у розмірі 877 мільйонів євро.