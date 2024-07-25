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У 13 провінціях Туреччини шукали осіб, причетних до терористів “ІДІЛ”

Затримали понад 72 підозрюваних.

У 13 провінціях Туреччини шукали осіб, причетних до терористів “ІДІЛ”
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая
Фото: trt.net.tr

У Туреччині правоохоронці затримали 72 підозрюваних у зв’язках з терористичним угрупованням “Ісламська держава” (ІДІЛ).

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на соцплатформі X.

Правоохоронці провели антитерористичну операцію у 13 провінціях країни.

“72 підозрюваних затримали у межах операції “GÜRZ-1”, проведеної проти терористичної організації ІДІЛ в 13 провінціях”, – зазначив міністр.

Операцію провели місцеві поліцейські департаменти у провінціях Анкара, Адана, Анталія, Чорум, Елязиг, Газіантеп, Хатай, Стамбул, Кіріккале, Кіліс, Мерсін, Шанлиурфа і Трабзон. Її координували Головне управління безпеки та розвідувального управління та Департамент боротьби з тероризмом.

Правоохоронці вилучили велику кількість іноземної валюти та турецьких лір, а також цифрові матеріали.

  • У червні Центральне командування США у червні завдало авіаудару в Сирії, унаслідок якого ліквідувало Усаму Джамала Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого чиновника та посередника ІДІЛ.
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