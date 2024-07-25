У 13 провінціях Туреччини шукали осіб, причетних до терористів “ІДІЛ”

У Туреччині правоохоронці затримали 72 підозрюваних у зв’язках з терористичним угрупованням “Ісламська держава” (ІДІЛ).

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на соцплатформі X.

Правоохоронці провели антитерористичну операцію у 13 провінціях країни.

“72 підозрюваних затримали у межах операції “GÜRZ-1”, проведеної проти терористичної організації ІДІЛ в 13 провінціях”, – зазначив міністр.

Операцію провели місцеві поліцейські департаменти у провінціях Анкара, Адана, Анталія, Чорум, Елязиг, Газіантеп, Хатай, Стамбул, Кіріккале, Кіліс, Мерсін, Шанлиурфа і Трабзон. Її координували Головне управління безпеки та розвідувального управління та Департамент боротьби з тероризмом.

Правоохоронці вилучили велику кількість іноземної валюти та турецьких лір, а також цифрові матеріали.

1️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-1” operasyonlarında 7️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/EQWwlFStu0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 25, 2024