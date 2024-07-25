Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
ГоловнаСвіт

Трамп має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців проти 46% у Гарріс, ‒ опитування CNN

Демократку підтримують 95% тих, хто раніше заявив, що підтримує Байдена, тоді як республіканець зберігає підтримку трохи менше 92% своїх попередніх прихильників. 

Трамп має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців проти 46% у Гарріс, ‒ опитування CNN
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Дональд Трамп має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців у всіх регіонах США проти 46% у Камали Гарріс, розрив між ними – в рамках похибки. 

Такими є результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу CNN

Опитування показало, що виборці підтримують як рішення Байдена піти у відставку, так і його вибір залишитися на посаді до кінця свого терміну. 

Загалом 87% опитаних заявили, що вони схвалюють рішення Байдена завершити свою виборчу кампанію, зокрема 90% опитаних виборців демократів, 88% незалежних і 85% республіканців. При цьому 70% – включаючи більшість за різними партійними лініями – кажуть, що він повинен залишатися на посаді президента до кінця свого терміну.

Гарріс підтримують 95% тих, хто раніше заявив, що підтримує Байдена, тоді як Трамп зберігає підтримку трохи менше 92% своїх попередніх прихильників. Ті, хто раніше говорив, що не підтримає ні Байдена, ні Трампа, тепер розділилися: 30% проголосували б за Гарріс та 27% – за Трампа, а решта заявили, що вони б проголосували за когось іншого або відмовилися б від участі в цьогорічних виборах.

50% тих, хто підтримує Гарріс кажуть, що їхні голоси більше за неї, аніж проти Трампа. Це різка зміна в порівнянні з динамікою перегонів Байден-Трамп: у червневому опитуванні CNN лише 37% опитаних сказали, що голосують саме за Байдена, а не проти Трампа. 

Перехід у бік позитивної підтримки Гарріс серед її прихильників походить від груп, які зазвичай голосують за демократів, але вважалися проблемними точками для кампанії Байдена. Серед прихильників Гарріс молодших 45 років 43% кажуть, що їхні голоси більше підтримують її, ніж проти Трампа, порівняно з 28% виборців Байдена в цій віковій групі. Серед кольорових виборців, які підтримують Гарріс, 57% кажуть, що вони більше голосують за неї, ніж проти Трампа, порівняно з 48% серед кольорових виборців Байдена в червні. І 54% жінок, які підтримують Харріс, кажуть, що вони голосують за її підтримку, порівняно з 43% жінок, які підтримують Байдена, які сказали те саме в червні.

Приблизно три чверті прихильників Трампа (74%) кажуть, що вони голосують за те, щоб висловити підтримку йому, а не в якості опозиції до кандидата демократів. Це збільшення позитивної підтримки його в порівнянні з червневим опитуванням CNN (66%), яке відбулося перед замахом на життя Трампа та Національним з’їздом Республіканської партії.

Опитування також показує, що підтримка Трампа серед найстійкіших груп залишається стабільною, навіть попри зміну опонента: 67% білих виборців без вищої освіти підтримують його. Також Трампа підтримує 53% чоловіків. 50% жінок підтримують Гарріс, 45% – Трампа.

Серед виборців віком до 35 років 47% підтримують Гарріс, 43% – Трампа. 78% темношкірих виборці підтримують Гаррісі і 15% – Трампа. Раніше 70% з них підтримували Байдена і 23% – Трампа. Серед іспаномовних виборців Байден поступався Трампу в попередніх опитуваннях 50% проти 41%; ті самі виборці тепер розділилися приблизно порівну: 47% за Гарріс проти 45% за Трампа. 

Незалежні виборці, які в попередніх опитуваннях більше підтримували Трампа – 47% проти 37% Байдена, тепер дещо змістилися убік Гарріс: 46% – за Трампа проти 43% за чинну віцепрезидентку. 

При цьому виборці Демократичної партії та виборці, що прихильні до демократів, сильно розділилися щодо питання, чи повинен наступний кандидат продовжувати політику Байдена (53%) чи вести країну в новому напрямку (47%). Бажання нового напрямку здебільшого висловлюють молоді та кольорові виборці.

Опитування CNN було проведено 22-23 липня серед випадкової національної вибірки з 1631 зареєстрованого виборця, які брали участь в опитуваннях CNN у квітні або червні та спочатку були відібрані з групи ймовірностей. Похибка опитування – 3%.

  • Раніше стало відомо, що американський телеканал FoxNews надіслав запрошення штабам Дональда Трампа та Камали Гарріс провести дебати 17 вересня у Пенсильванії.
  • Комісія лідерів Демократичної партії збереться сьогодні, щоб завершити зміну правил, які дозволять Гарріс стати кандидаткою на пост президента за кілька тижнів до з’їзду партії в Чикаго. Йдеться про віртуальне поіменне голосування, яке має відбутися в перший тиждень серпня.
  • Президент Джо Байден підтримав віцепрезидентку Гарріс невдовзі після того, як оголосив, що більше не претендуватиме на номінацію, попри те, що 99% делегатів з’їзду демократів, який розпочнеться 19 серпня, йому пообіцяли підтримку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies