Чонг помер, не закінчивши рідкісний третій термін на посаді генерального секретаря партії.

У В’єтнамі почалися дводенні державні похорони лідера Комуністичної партії Нгуєна Фу Чонга, пише Bloomberg, зазначаючи, що смерть політика знаменувала нову еру в структурі політичної влади країни.

Чонг помер, не закінчивши рідкісний третій термін на посаді генерального секретаря партії.

Церемонії, на які в Ханої збираються високопоставлені особи з усього світу, включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, розпочалися рано вранці в четвер. Похорони транслюються в прямому ефірі у всій країні, у провінціях проводять траурні церемонії.

Сотні в’єтнамців вишикувалися біля похоронного залу, щоб віддати шану Чонгу.

У країні скасували розважальні заходи ‒ від концертів до показів кінострічок.

Чонга вважали найвпливовішим лідером нації, чия спадщина включає нагляд за становленням В’єтнаму як світового постачальника електроніки і який очолював багаторічну антикорупційну кампанію, що “стала пасткою для високопосадовців і бізнес-лідерів”.

Фото: EPA/UPG

Лише за день до його смерті політбюро партії призначило президента То Лама тимчасовим лідером через погіршення здоров’я Чонга.

У країні посилили заходи безпеки, військові патрулюють райони, які вважаються “чутливими” ‒ від комерційного центру країни Хошиміна до столиці Ханою.

Чонга поховають завтра вдень на кладовищі Май Діч у Ханої, де спочивають військові герої, вчені, члени політбюро та покійні керівники партії Ле Кха Ф'єу та Ле Зуан.

Фото: EPA/UPG