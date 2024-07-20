Держсекретар США: Путін вже зазнав поразки

Очільник Держдепарламенту США Ентоні Блінкен під час брифінгу на безпековому форумі Aspen заявив, що кремлівський диктатор Путін вже програв в Україні.

На думку голови американської дипломатії, Путіну не вдалося реалізувати його плани щодо України: стерти її зі світової мапи, припинити існування як незалежної держави та включити до складу Росії. Блінкен переконаний, що цей сценарій "вже не може бути реалізований".

У США успішне майбутнє для України, за версією Держсекретаря, бачать так: це "сильна, незалежна держава, яка все більше інтегрується із Заходом та стоїть на своїх власних ногах у сфері оборони, економіки та демократії".

Блінкен заявив, що в таке майбутнє "вже багато вкладено з боку США", але ресурси будуть потрібні і надалі. І підтримку надаватимуть обидві партії у Конгресі за будь-якої адміністрації.