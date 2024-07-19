У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, правоохоронці шукають підозрюваного (доповнено)

Потерпіла у важкому стані в лікарні. У поліції кваліфікували напад на Ірину Фаріон як замах на умисне вбивство.

У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон.

Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", — зазначив він.

Він додав, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ зазначили: напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Поліція та інші необхідні служби працюють на місці інциденту. Правоохоронці мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини. Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені", — ідеться у повідомленні МВС.

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, Ірина Фаріон поступила о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука.

На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Потерпілій надається невідкладна допомога.

Як повідомили в поліції Львівської області, правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки і підтвердили інформацію, що потерпілу госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

"У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини", — ідеться у повідомленні.

Доповнення. У Першому медичному об'єданні, куди доставили Ірину Фаріон прокоментували, що "близько 20-ї години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий".

З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів більш детальної інформації не розголошують.

У Львівській ОВА та мерії підтвердили інформацію, що замах здійснили саме на Ірину Фаріон.

"На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу", — написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття. "Помолимось за здоровʼя пані Ірини! Медики роблять все можливе. Головне зараз врятувати життя та знайти зловмисника!".