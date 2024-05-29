Апеляційний суд поновив на посаді Ірину Фаріон у Львівській політехніці

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці заробіток за період вимушеного прогулу майже 124 тисячі гривень.
Про це пише Суспільне Львів.
Як йдеться у повідомленні, на засіданні відбулися судові дебати. Адвокат Ірини Фаріон закликав суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі і скасувати рішення суду першої інстанції.
Представник "Львівської політехніки" наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним, тож його варто залишити без змін.
Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду і заявила, що подумає нд тим, щоб повернутися у "Львівську політехніку".
"Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", – сказала мовознавиця.
Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник "Львівської політехніки" заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки.
Що відомо про справу
- У лютому Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
- Згодом Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду, назвавши його "замовною політичною публіцистикою, що є повною дискваліфікацією львівського судді".
- 15 листопада минулого року екснардепку Ірину Фаріон звільнили із посади професорки у Львівській політехніці, де вона працювала на кафедрі української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук.
- Фаріон заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Національний університет "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, заявила, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до СБУ, аби спецслужба надала оцінку її висловлюванням.
- СБУ відкрила кримінальну справу проти мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Слідчі проводили експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.
- Також Національний університет прокоментував репліку своєї викладачки про російськомовних військових. У НУ заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.
- У грудні Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки". Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”.
- Наприкінці грудня Львівська облрада не підтримала звернення на захист Ірини Фаріон. Звернення підтримали лише 33 депутати із потрібних для ухвалення рішення 43.