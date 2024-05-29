Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
ГоловнаПраво

Апеляційний суд поновив на посаді Ірину Фаріон у Львівській політехніці

Також на користь науковиці стягнуть заробіток за період вимушеного прогулу – майже 124 тисячі гривень.

Апеляційний суд поновив на посаді Ірину Фаріон у Львівській політехніці
Ірина Фаріон
Фото: Facebook/Ірина Фаріон

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці заробіток за період вимушеного прогулу майже 124 тисячі гривень.

Про це пише Суспільне Львів.

Як йдеться у повідомленні, на засіданні відбулися судові дебати. Адвокат Ірини Фаріон закликав суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі і скасувати рішення суду першої інстанції. 

Представник "Львівської політехніки" наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним, тож його варто залишити без змін. 

Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду і заявила, що подумає нд тим, щоб повернутися у "Львівську політехніку".

"Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", – сказала мовознавиця.

Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник "Львівської політехніки" заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки.

Що відомо про справу

  • У лютому Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
  • Згодом Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду, назвавши його "замовною політичною публіцистикою, що є повною дискваліфікацією львівського судді".
  • 15 листопада минулого року екснардепку Ірину Фаріон звільнили із посади професорки у Львівській політехніці, де вона працювала на кафедрі української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук.
  • Фаріон заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Національний університет "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, заявила, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до СБУ, аби спецслужба надала оцінку її висловлюванням.
  • СБУ відкрила кримінальну справу проти мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Слідчі проводили експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму. 
  • Також Національний університет прокоментував репліку своєї викладачки про російськомовних військових. У НУ заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.
  • У грудні Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки". Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”. 
  • Наприкінці грудня Львівська облрада не підтримала звернення на захист Ірини Фаріон. Звернення підтримали лише 33 депутати із потрібних для ухвалення рішення 43.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies