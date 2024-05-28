Справу Оксани Марченко щодо фінансування РФ у Криму передали до суду

Дружина ексдепутата від ОПЗЖ обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ завершила досудове розслідування щодо фінансування Оксаною Марченко російських окупаційних угруповань у Криму. Від 2014 року вона із спільниками безпосередньо профінансували формування, які беруть участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму понад 21 млн грн.

Як йдеться в повідомленні Управління СБ України в Івано-Франківській області, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази систематичного фінансування росгвардії та мвс РФ з боку дружини підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Наразі слідчі СБУ завершили розслідування та передали матеріали кримінального провадження щодо Оксани Марченко до суду.

Зокрема, встановили, що від початку російської агресії в 2014 році Марченко перерахувала мільйонні суми на рахунки військових та силових підрозділів держави-агресора в окупованій АР Крим.

І навіть після початку повномасштабного вторгнення вона із представниками підконтрольних їй юридичних структур продовжили сплачувати гроші рашистам.

Встановлено, що за вказівкою Оксани Марченко керівники афілійованих компаній платили росгвардії та мвс РФ за «охорону нерухомості Медведчуків» на території півострова.

Упродовж 2014-2022 років Марченко та її спільники безпосередньо профінансували формування, які беруть участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму понад 21 млн грн.

Слідчі довели, що для реалізації схеми Оксана Марченко залучила директорів підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

А також зареєструвала за законодавством РФ на громадянку України, мешканку Ялти, товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів.

За сприяння Марченко та топменеджерів київських компаній новостворена фірма регулярно оновлювала «охоронні» угоди з російськими воєнізованими формуваннями та упродовж років щомісячно переводила кошти на рахунки росгвардії та мвс РФ.

Слідчі СБУ відстежили понад 18 таких платежів, кожен з яких складався із менших «траншів». Крім того, Служба безпеки детально дослідила договори, укладені Марченко та її спільниками з воєнізованими підрозділами росіян.

Одного з київських топменеджерів Марченко вже засуджено, вирок щодо нього набрав законної сили. Справа іншого спільника та матеріали щодо менеджерки кримської інвестиційної компанії перебувають на розгляді в суді.

Оксані Марченко загрожує до 8 років тюрми та конфіскація всього належного їй майна.

Зокрема, дружина ексдепутата від ОПЗЖ обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

ч. 4 ст. 111-1 – колабораційна діяльність, тобто передача матеріальних ресурсів збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним формуванням держави-агресора.

У межах кримінального провадження СБУ вжила вичерпних заходів, аби запобігти приховуванню фігуранткою активів, які підлягатимуть конфіскації після рішення суду.

Щоб унеможливити їх перереєстрацію на підставних осіб, накладено арешти на майно Марченко та інших підозрюваних на суму 18,4 млрд грн.

Зокрема, за ініціативи СБУ суд наклав арешти на: