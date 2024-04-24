Нардепи проголосували у першому читанні за розмитнення авто в Дії

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект № 10380, який передбачає розмитнення автомобілів через портал Дія.

Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор ,і весь процес розмитнення буде онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

"Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюсь на швидке голосування і підтримку під час другого читання", – додав міністр.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, важливим аргументом впровадження такої моделі розмитнення є ліквідація можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля, тобто корупційної складової на митниці під час визначення вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори.

Проєктом закону пропонується:

передбачити можливість подання електронної митної декларації через Дію;

запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Наприкінці січня Федоров повідомив, що в Україні підготували зміни до законодавства, аби розмитнювати авто через "Дію". А вже на початку лютого профільний комітет підтримав відповідний законопроєкт.