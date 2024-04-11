Законопроєкт про перезавантаження БЕБ прийняли у першому читанні

Голсоування за законопроєкт про перезавантаження БЕБ

У Верховній Раді у першому читанні прийняли законопроект про перезавантаження БЕБ № 10439.

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі та голова Фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

Підтримали документ 264 депутати. Проти – п'ятеро, не голосували – 26.

Як зазначив Гетманцев, законопроєкт передбачає:

відбір і подання на розгляд Прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати дванадцяти місяців з дня призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому цим Законом;

Директор Бюро економічної безпеки України, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.

Що відомо про законопроект