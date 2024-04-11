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Законопроєкт про перезавантаження БЕБ прийняли у першому читанні

"За" проголосували 264 депутати.

Законопроєкт про перезавантаження БЕБ прийняли у першому читанні
Голсоування за законопроєкт про перезавантаження БЕБ
Фото: Телеграм-канал Ярослава Железняка

У Верховній Раді у першому читанні прийняли законопроект про перезавантаження БЕБ № 10439.

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі та голова Фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

Підтримали документ 264 депутати. Проти – п'ятеро, не голосували – 26.

Як зазначив Гетманцев, законопроєкт передбачає: 

  • відбір і подання на розгляд Прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
  • перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом); 
  • доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати дванадцяти місяців з дня призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому цим Законом; 
  • Директор Бюро економічної безпеки України, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.

Що відомо про законопроект

  • 8 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). 
  • У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки найближчим часом.
  • Перед тим, 23 лютого Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.
  • 21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. 
  • У січні цього року Офіс Генпрокурора та Рада бізнес-омбудсмена закликали Кабмін перезапустити Бюро економічної безпеки (БЕБ) та призначити доброчесних керівників Податкової, Митниці, Держпродспоживслужби. 
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