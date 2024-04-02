Суд у Каліфорнії залишив у силі податкові обвинувачення щодо Гантера Байдена

Сину президента США висунули три звинувачення у тяжких злочинах і шість у проступках у зв’язку з ухиленням від сплати податків.

Федеральний суддя в Каліфорнії вирішив не знімати податкові обвинувачення щодо Гантера Байдена, дозволивши продовжити кримінальну справу проти сина президента США.

Про це пише The Hill.

Молодшому Байдену висунули три звинувачення у тяжких злочинах і шість звинувачень у проступках у зв’язку з ухиленням від сплати податків, поданням фальшивої декларації та несплатою податків у період з 2016 по 2019 рік.

У березні його адвокати стверджували, що справа була політично мотивованою та заплямованою двома агентами IRS – Cлужби внутрішніх доходів, які пізніше стали викривачами. Байден подав вісім окремих клопотань про зняття звинувачень, посилаючись на різні правові обґрунтування для кожного, і всі вони були відхилені.

Суддя Марк Скарсі вирішив, що справа не була політичною, і скасував головний аргумент сина президента, зазначивши, що адвокати Гантера Байдена не надали доказів для позову.

“Це клопотання примітне тим, що воно не включає жодної заяви, доказу чи запиту на судове повідомлення. Натомість відповідач цитує уривки з різних джерел новин в Інтернеті, повідомлень у соціальних мережах та юридичних блогів. Однак ці цитати не є доказами”, − сказав він.