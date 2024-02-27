Посли країн G7 привітали призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК

25 лютого конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

15 січня 2024 року минув термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова . За чинним законодавством, нового очільника призначає Кабмін за результатами відкритого конкурсу на чотири роки. Голова НАЗК не може обіймати цю посаду дві каденції поспіль.

Ще 13 жовтня минулого року уряд затвердив склад конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК з шести членів. Комісія запланувала визначити переможця до кінця лютого 2024 року. Докладно про конкурс і тих, хто набрав найбільшу кількість балів, читайте в матеріалі LB.ua "Конкурс на посаду голови НАЗК: чи є фаворити і вплив на комісію".