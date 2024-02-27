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Посли країн G7 привітали призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК

Також посли високо оцінили роботу Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК.

Посли країн G7 привітали призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК
НАЗК
Фото: НАЗК

Посли країн G7 вітають швидке призначення Віктора Павлущика новим головою Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомила група послів “Великої сімки” в Україні.

“Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з Уряду і міжнародних експертів”, - йдеться у повідомленні. 

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Посли країн G7 наголосили, що сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього. 

  • Кабінет міністрів 27 лютого призначив керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро Віктора Павлущика головою Нацагентства з питань запобігання корупції.

  • 25 лютого конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

  • 15 січня 2024 року минув термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова. За чинним законодавством, нового очільника призначає Кабмін за результатами відкритого конкурсу на чотири роки. Голова НАЗК не може обіймати цю посаду дві каденції поспіль. 

  • Ще 13 жовтня минулого року уряд затвердив склад конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК з шести членів. Комісія запланувала визначити переможця до кінця лютого 2024 року. Докладно про конкурс і тих, хто набрав найбільшу кількість балів, читайте в матеріалі LB.ua "Конкурс на посаду голови НАЗК: чи є фаворити і вплив на комісію".

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