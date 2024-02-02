Конкурс на посаду голови НАЗК: чи є фаворити і вплив на комісію

LB.ua розповідає про конкурс і тих, хто набрав найбільшу кількість балів.

Ще 13 жовтня минулого року уряд затвердив склад конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК з шести членів. Комісія запланувала визначити переможця до кінця лютого 2024 року.

15 січня 2024 року минув термін повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова . За чинним законодавством, нового очільника призначає Кабмін за результатами відкритого конкурсу на чотири роки. Голова НАЗК не може обіймати цю посаду дві каденції поспіль.

Фото: НАЗК Конкурс з відбору на посаду голови НАЗК

Кількість охочих зросла вдвічі

Ще в листопаді минулого року Кабмін оголосив умови й строки проведення конкурсу на посаду голови НАЗК. Кандидати мали подати документи в електронній формі (не лише стандартні довідки, мотиваційні листи, а й декларації) до 1 грудня. Однак цей строк продовжили до 22 грудня.

Лора Стефан, членкиня комісії за квотою міжнародних партнерів, пояснила LB.ua, що так претендентам дали можливість доповнити інформацію про себе й ґрунтовніше підготуватися.

«Ми розуміємо, що в країні війна, іноді дуже складно отримати документи від державних інституцій… Написати про власну мотивацію очолити НАЗК за одну ніч — це одне, а якщо є ще два тижні обдумати все — то це інша ситуація», — переконана вона.

Фото: НАЗК Лора Стефан, членкиня комісії за квотою міжнародних партнерів

Довідка: Лора Стефан — засновниця й виконавча директорка Експертного форуму (EFOR) з 20-річним професійним досвідом, працює міжнародною експерткою в Незалежному антикорупційному консультативному комітеті Молдови, оцінювала НАЗК спільно з двома іншими експертами. Вона також консультує Європейську комісію, Світовий банк, ПРООН, ОЕСР і Раду Європи.

Її колега по комісії Андрій Козлов додав, що продовження строків суттєво збільшило кількість заявок. «Якщо станом на 1 грудня минулого року було лише 39 заяв, то за два тижні ми одержали 64», — підкреслив він.

53 із 64 претендентів — з державного сектору, 11 — з приватного. 72% проживають у Києві чи Київській області. 18 заявників — це працівники самої НАЗК, 13 — інших державних інституцій, 6 — адвокати, 4 — співробітники САП, 3 – НАБУ, по одному кандидату — від АРМА, БЕБ, ДБР і СБУ. Також документи подали 5 військовослужбовців.

Фото: НАЗК

Фото: НАЗК

Член комісії Андрій Козлов визнав, що проблема із залученням представників приватного бізнесу до публічного сектору не нова.

«Вона прослідковується останні роки через необхідність декларувати, довічний статус РЕР і так далі… Плюс щойно ти стаєш чиновником, тебе починають активно ненавидіти. Я думаю, що цей психологічний аспект теж присутній», — зазначив він.

Фото: НАЗК Андрій Козлов, український правник, член комісії

Довідка: Андрій Козлов — відомий український правник з понад 15-річним досвідом роботи. Як член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) брав участь у кваліфікаційному оцінюванні суддів і кандидатів на посаду судді Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду (ВАКС), інших судів. Член і юридичний консультант дорадчих органів у сферах правосуддя та боротьби з корупцією. Брав участь у розробці змін до Конституції у сфері прав людини, правосуддя та суміжних правових інститутів, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року.

Етапи тестування: хто набрав найбільше балів

До тестування допустили 51 особу із 64. На першому етапі кандидати пройшли тести професійних і особистісних рис. Другий етап передбачав складніші завдання: поглиблене психологічне інтерв’ю, розв’язання практичного завдання з етичного лідерства та юридичного завдання. 19 січня кандидати представили своє бачення розвитку НАЗК. Попереду перевірка на доброчесність, фінальні співбесіди та визначення переможця.

Фото: НАЗК

24 кандидати подолали мінімальний поріг у 107 балів.

Серед них — десять чинних і колишніх співробітників НАЗК, сім співробітників САП, НАБУ, ДБР, СБУ, два представники Офісу омбудсмана, один представник ОМС, член ВККС, адвокат, колишній працівник Митної служби, Держслужби якості освіти. З-поміж колишніх військових прохідний бар’єр подолав депутат Верховної Ради минулого скликання від «Народного фронту» Андрій Тетерук. Нині він заступник керівника управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони НАЗК.

Найбільше балів (137) за результатами тестування загальних здібностей отримав детектив НАБУ Віктор Павлущик. Минулого року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ. Тоді члени комісії мали питання щодо нерухомості його батьків: 2005 року Павлущик-старший купив квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина. Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.

Тепер же для конкурсу на посаду голови НАЗК кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу та право користування квартирою в Києві. У його власності також Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в рамках програми тимчасового захисту.

Фото: sud.ua Віктор Павлущик

Співмешканка Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн грн доходів в НАБУ та 260 тис. грн від продажу авто. У її власності — авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.

Друге місце за кількістю балів (135) посів заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев. Він задекларував понад 2,1 млн грн доходів за 2022 рік. У власності — квартира в Києві, авто Volvo XC90. Дружина Олена Стародубцева отримала у 2022 році 867 тис. грн доходу. Їй належать житловий будинок і не прийнятий в експлуатацію другий поверх будинку, дві земельні ділянки в Бориспільському районі, автомобіль Suzuki Grand Vitara 2006 року.

Фото: kmu.gov.ua Олександр Стародубцев

Третє місце за кількістю балів (131) здобув прокурор САП Сергій Подгорець. За позаминулий рік він задекларував 1,6 млн грн доходу. Зокрема, у криптовалюті й у гривні. Власник автомобіля Toyota RAV4 2019 року, орендує Volkswagen Tiguan 2017 року. Аналіз декларації Подгорця Інститутом законодавчих ідей показав, що Тетяна Часова, з якою проживає кандидат, отримала за 2022 рік близько 100 тис. грн доходу. І подарунок у грошовій формі — 581 тис. грн. Вона має два нежитлові приміщення в Ірпені, земельну ділянку в Броварському районі. Також сумісну власність на квартиру в Кривому Розі, 50% власності на земельну ділянку та незавершений житловий будинок у Закарпатській області, а також об’єкт незавершеного будівництва — квартиру в Ірпені. У сумісній власності Подгорця та Часової — житловий будинок і земельна ділянка в Ірпені, а також 20 тис. євро готівкою. У грудні 2023 року кандидат двічі декларував повідомлення про зміни в майновому стані на загальну суму понад 570 тис. грн.

Минулого року у вересні рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Подгорця притягнули до дисциплінарної відповідальності за пропущення строків апеляційного оскарження виправдувального вироку в кримінальному провадженні щодо корупційного злочину.

Фото: sud.ua Віталій Гацелюк

Найбільше доходів — 3,8 млн грн — за позаминулий рік з-поміж 24 кандидатів задекларував член ВККС Віталій Гацелюк, який отримав 110 балів. На рахунку в банку Австрії він має 76 тис. євро, готівкою — 7,5 тис. євро. У його власності — квартира в м. Українка, земельна ділянка в с. Солонка, об’єкт незавершеного будівництва (квартира в Києві), Volkswagen Passat 2013 року, BMW 3 series 2012 року, Yamaha Drag Star 400 1998 року. У 2022-му він понад пів року проживав у готелі «Квеллє Поляна» на Закарпатті. Вартість номера зараз — 2,1 тис. грн. Син Олексій Гацелюк у 2022 році орендував квартиру в Іспанії.

Привернула увагу також декларація заступниці керівника апарату НАЗК, очільниці напрямку мінімізації корупційних ризиків Агії Загребельської. Вона отримала 130 балів за тестування. За 2022 рік задекларувала 500 тис. грн доходу. У власності — Volkswagen Touareg 2013 року, 19 ювелірних виробів, у тому числі каблучки Norman Silverman, Damiani, Hermes, три годинники, зокрема Louis Vuitton, телевізор з акустичною системою, п'ять антикварних виробів, 10 творів мистецтва, серед яких — картини й ікони. У 2022 році зареєструвала чотири торговельні марки: «Ліга антитрасту», графічне зображення «e», «e.Компенсація», e.Compensation.

Реєстр корупціонерів містить інформацію, що Загребельська вчинила корупційне правопорушення — несвоєчасно подала в НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням у 2017 році доходу від продажу авто.

Аналіз декларацій і мотиваційних листів усіх 24 кандидатів за посиланням.

Фото: НАЗК Конкурс з відбору на посаду голови НАЗК

Коли чекати на результат

Андрій Козлов запевнив LB.ua, що на вибір переможця впливатимуть кількість балів, результат перевірок декларацій, на доброчесність і фінальні співбесіди.

Він нагадав, що на початку процесу лунали пропозиції швидко обрати нового голову НАЗК, однак члени конкурсної комісії вирішили йти «довгим шляхом, аби обрати найбільш гідного».

За словами Лори Стефан, відбір кандидатів рухається за графіком. Уже до кінця лютого можна очікувати фінального рішення й обрання переможця. Далі слово за Кабміном, який має призначити нового голову НАЗК.

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LB.ua стежитиме за процесом відбору кандидатів на фінальному етапі. А також писатиме про завдання для нового голови НАЗК, окреслені в міжнародному аудиті та членами комісії.