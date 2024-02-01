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"Українська команда" відкрила новий збір на ударні безпілотники: "10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову"

Волонтери пропонують влаштувати росіянам лютий лютий.

"Українська команда" відкрила новий збір на ударні безпілотники: "10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову"
"Українська команда"

Волонтерський штаб «Українська команда» відкриває новий великий збір на ударні безпілотники, які летять далі та несуть більше вибухівки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Відкриваємо новий великий збір на ударні безпілотники. В них виросли крила, а отже, вони тепер можуть долати в рази більшу відстань та нести на собі в рази важчий боєприпас. Хлопці регулярно передають усі ваші найзапекліші «вітання» оркам. І ми з вами їм в цьому ще більше допоможемо», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Мета збору – 10 мільйонів гривень.

«10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову! Кидай раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки  хочеш! 200 на 200! Донать! Задвухсоть орка! Зробимо оркам лютий лютий!» - закликає «Українська команда».

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