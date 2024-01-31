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ЄС готовий погодитися на щорічні дебати щодо продовження виділення допомоги Україні на вимогу Угорщини, – Reuters

Йдеться про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

ЄС готовий погодитися на щорічні дебати щодо продовження виділення допомоги Україні на вимогу Угорщини, – Reuters
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Лідери Європейського Союзу запропонують у четвер, 1 лютого, проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів), щоб подолати опозицію з боку Угорщини, повідомляє Reuters із посиланням на проєкт висновків саміту. 

Ці кошти ЄС мають допомогти покрити потреби України на 2024-2027 роки: 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів євро грантів з бюджету ЄС. 

Угорщина, яка підтримує тісні зв'язки з Москвою, наполягає на щорічному перегляді, що дасть їй право накладати вето на виплати щороку. Це суперечить ідеї передбачуваного фінансування, і інші країни ЄС відкидають це, але якщо гроші мають надходити з бюджету ЄС, для цього потрібна одностайність між 27 країнами ЄС, тому необхідна згода Угорщини.

В останній версії проєкту висновків саміту, з якою ознайомилося Reuters, лідери ЄС кажуть, що вони можуть проводити щорічні дебати щодо того, як Україна витрачає гроші ЄС на основі звітів Європейської комісії.

Це не дасть Угорщині права вето на гроші, але може викликати занепокоєння.

“Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації механізму з метою надання вказівок щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресійної війни Росії проти України”, – йдеться в проєкті.

Невідомо, чи погодиться Угорщина.

Дипломати кажуть, що Будапешт хоче не тільки щорічного права вето, але також не бажає брати участь у вищих витратах на обслуговування спільних запозичень ЄС для фонду відновлення. Зокрема, Будапешт скаржиться, що не отримав від ЄС свої гроші через звинування у проблемах з верховенством права в країні.

Оскільки кошти відновлення для Угорщини все ще заморожені, а програма закінчується в 2026 році, Будапешт також хоче, щоб ЄС продовжив термін дії програми на два роки до 2028 року.

Дипломати та офіційні особи ЄС стверджують, що ні звільнення від сплати вищих процентних витрат, ні розширення програми відновлення фонду не є юридично можливими.

Тим часом Єврокомісія чекає від країн ЄС більшої підтримки у питанні наступних заходів проти Угорщини, що зрештою можуть привести до позбавлення її права голосу. Вона не хоче посилювати вжиті проти Угорщини заходи за Статтею 7 Договору про Євросоюз, відомою як "ядерний варіант", допоки країни-члени не матимуть "переконливої більшості" в цьому питанні.

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