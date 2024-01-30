Єрмак анонсував роботу спеціальної міжнародної робочої групи, яка допоможе просувати Україну до НАТО

Група дасть документ з рекомендаціями та аргументацією позицій, яка допомагатиме рухатися до членства в Альянсі.

Для того, аби просувати Україну на шляху до НАТО створять міжнародну робочу групу із безпекових питань та євроатлантичної інтеграції.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі із журналістами, у якій також взяв участь ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Ця нова група з паном Расмуссеном. Її ціль - робота з країнами членами НАТО, експертним та політичним середовищем. Щоби збудувати атмосферу яка би допомогла нам з просуванням на цьому шляху до НАТО", - сказав Єрмак.

Він зауважив, що є "амбітні плани щодо вашингтонського саміту і майбутнього членства України в НАТО".

Серед ключових учасників групи - колишні президенти Литви Даля Грібаускайте, Польщі Олександр Квасневський, експрем'єри Великобританії Борис Джонсон, Фінляндії Санна Марін, Словаччини Мікулаш Дзурінда, колишній держсекретар США Гіларі Клінтон, ексспецпредставник Держдепу з питань України, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер та інші.

"Наша ціль - щоб були представлені всі країни-члени НАТО. В результаті ми очікуємо, що група дасть документ з рекомендаціями та аргументацією позицій, яка допомагатиме рухатися вперед до членства в НАТО", - додав глава ОПУ.

Расмусен підкреслив, що робоча група "визначить, які умови з тих, про які говорять країни-члени НАТО, найбільш важливі, які з цих рішень можна і коли ухвалити, в якому вигляді".