Президент України Володимир Зеленський долучиться до саміту ЄС 1 лютого в онлайн-режимі, передає "Європейська правда".

"Щодо Зеленського – так, він під'єднається", – сказав високопосадовець ЄС, який спілкувався на умовах анонімності.

На саміті розглянуть питання довгострокової підтримки України, зокрема, виділення 50 млрд євро. Йтиметься і про питання військової допомоги Києву.