Президент України Володимир Зеленський долучиться до саміту ЄС 1 лютого в онлайн-режимі, передає "Європейська правда".
"Щодо Зеленського – так, він під'єднається", – сказав високопосадовець ЄС, який спілкувався на умовах анонімності.
На саміті розглянуть питання довгострокової підтримки України, зокрема, виділення 50 млрд євро. Йтиметься і про питання військової допомоги Києву.
- На дводенному саміті лідерів ЄС у грудні минулого року Зеленський теж виступав по відеозв’язку.
- Видання Politico писало, що лідери блоку хотіли запросити українського президента на саміт але, через побоювання реакції прем'єра Угорщини Віктора Орбана, не стали цього робити. Сам Зеленський теж хотів бути особисто присутнім на заході.
- Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро.
- Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що згоден підтримати надання Україні фінансової допомоги від Євросоюзу разом з іншими країнами-членами. Але за умови, що рішення про виділення коштів ухвалюватимуть щороку, а не на чотири роки.