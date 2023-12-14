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"Не зраджуйте" віру в Європу", – Володимир Зеленський виступив із промовою на саміті Євросоюзу

Виступ президента України відбувся по відеозв'язку на зустрічі Європейської ради.

"Не зраджуйте" віру в Європу", – Володимир Зеленський виступив із промовою на саміті Євросоюзу
Фото: Пресслужба Офісу президента

Сьогодні, 14 грудня, розпочався дводенний саміт ЄС, ключовими питаннями якого є вступ України до Євросоюзу. Володимир Зеленський виступив перед Європейською радою по відеозв’язку.

Звертаючись до 27 лідерів ЄС, Зеленський попросив глав держав і урядів "не впадати сьогодні в нерішучість" і не "зраджувати" віру в Європу.

"Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама", – наголосив Зеленський, повідомляє The Guardian.

За словами президента, Україна виконала поставлені перед нею зобов’язання.

"Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми прийняли ключові закони. Ви всі – і я підкреслюю: всі – добре знаєте, що ми виконали всі зобов’язання", – сказав він.

Тому звернувся до Європейської ради з проханням виконати свої обіцянки, нагалошуючи на тому, що Москві буде "на руку" негативна відповідь Брюсселя щодо вступу  України до ЄС.

"Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу – і єдину – перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення", – повідомив Зеленський. 

Що відомо про саміт: 

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