Якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ України, це означатиме, що на це наклав вето Путін, – Зеленський

Саміт лідерів країн Євросоюзу, на якому вирішуватимуть питання початку переговорів по вступ України, не буде простим. Україна задоволена, що більшість країн-членів повністю підтримують її, але рішення блокує Угорщина.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу під час візиту до Норвегії. Він вважає, що відмова від переговорів із Україною означатиме, що це рішення "ветував" президент РФ.

"Є блокування з боку Угорщини, і це факт. З нашого боку ми були дуже конструктивні. Ми зробили все, абсолютно все, виконали всі рекомендації Єврокомісії. Всі рекомендації наших партнерів. Всі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які пройшли висновки Венеційської комісії", – сказав він.

Зеленський зазначив, що тепер питання полягає лише в стійкості ЄС, бо "у Росії в цьому році не було жодної перемоги, вони не змогли окупувати жодного села".

"Але вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, на багатьох континентах, і тиснути на них. Тому якщо не буде позитивного результату, то питання не в плані Б. У нас є лише один план – це вибір нашого народу буди в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Ось про що це буде говорити, мені так здається", – сказав він.