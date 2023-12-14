Сенатори-республіканці зважують пропозицію Байдена щодо міграційного законодавства, - ЗМІ

Президент США Джо Байден запропонував змінити прикордонну політику США. Такий крок підвищує перспективи двопартійної угоди щодо імміграції та допомоги Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Республіканці зустрілися за закритими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з’явилася після майже двохгодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами у вівторок увечері”, - йдеться у повідомленні.
Сенатор-республіканець Том Тілліс розповів, що ця пропозиція надасть президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів після того, як певна кількість мігрантів без документів перетне кордон.
Втім, більш жорсткі республіканці заявили, що ця пропозиція недостатньо широка.
Інший республіканець, Джеймс Венс, вважає, що найближчим часом остаточна угода не буде готова.
Водночас, головний учасник переговорів від Республіканської партії, сенатор Джеймс Ленкфорд, сказав, що на папері від Білого дому ще немає нічого.
Крім того, Тілліс і головний переговорник від Демократичної партії Кріс Мерфі заявили, що Конгрес має продовжувати засідання, доки вони не досягнуть угоди. Наразі Палата представників і Сенат збираються покинути засідання у четвер.
Під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден повідомив, що необхідно змінити міграційну систему в США, він готовий до компромісу з Конгресом, і наразі республіканці й демократи працюють над тим, щоб його досягти.
Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"
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У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
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Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів – Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.