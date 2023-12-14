Сенатори-республіканці зважують пропозицію Байдена щодо міграційного законодавства, - ЗМІ

Президент США Джо Байден запропонував змінити прикордонну політику США. Такий крок підвищує перспективи двопартійної угоди щодо імміграції та допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Республіканці зустрілися за закритими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з’явилася після майже двохгодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами у вівторок увечері”, - йдеться у повідомленні.

Сенатор-республіканець Том Тілліс розповів, що ця пропозиція надасть президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів після того, як певна кількість мігрантів без документів перетне кордон.

Втім, більш жорсткі республіканці заявили, що ця пропозиція недостатньо широка.

Інший республіканець, Джеймс Венс, вважає, що найближчим часом остаточна угода не буде готова.

Водночас, головний учасник переговорів від Республіканської партії, сенатор Джеймс Ленкфорд, сказав, що на папері від Білого дому ще немає нічого.

Крім того, Тілліс і головний переговорник від Демократичної партії Кріс Мерфі заявили, що Конгрес має продовжувати засідання, доки вони не досягнуть угоди. Наразі Палата представників і Сенат збираються покинути засідання у четвер.

Під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден повідомив, що необхідно змінити міграційну систему в США, він готовий до компромісу з Конгресом, і наразі республіканці й демократи працюють над тим, щоб його досягти.

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