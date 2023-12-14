Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц

"Ми всі були здивовані, що це сталося так швидко...", - розповів один дипломат ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал під час голосування лідерів ЄС про початок переговорів з Україною про членство в Євросоюзі на пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, передає Euractiv.

Орбан "на мить був відсутній у залі у заздалегідь узгодженій та конструктивній манері", підтвердив виданню один представник ЄС. Цей крок, відомий у Брюсселі як "конструктивна помірність", дозволив ухвалити одноголосне рішення 26 лідерам блоку.

"Якщо когось немає, отже, його немає. Юридично це абсолютно законно", - додав чиновник.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, ідея про те, щоб угорський лідер залишив зал саміту надійшла від канцлера Німеччини Шольца.

"Ми всі були здивовані, що це сталося так швидко, (…) у якийсь момент [канцлер Німеччини] Шольц запропонував Орбану зробити перерву та вийти з кімнати, що той і зробив", — сказав один дипломат ЄС.