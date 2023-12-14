Дмитро Кулеба прокоментував рішення Європейської ради про переговори з Україною щодо вступу до ЄС

Останній дипломатичний тиждень був дуже напруженим, але рішучість і віра в перемогу творять історію.
Про це написав голова МЗС України Дмитро Кулеба.
“У понеділок після зустрічі з угорським міністром я попросив трохи часу для дипломатії. Дякую, що ви повірили і чекали”, - зазначив Кулеба.
Він додав, що його телефон розривається від дзвінків колег-міністрів закордонних справ ЄС.
“І це ще один доказ, що ніщо не зупинить вступ України в ЄС, бо такою є логіка історії та воля українського народу”, - наголосив голова української дипломатії.
Дмитро Кулеба також запевнив, що в Європі достатньо сил, які розуміють, що членство України в ЄС — це безпека і процвітання Європи.
- 14 грудня лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
- За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
- Під час саміту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову наполягав на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
- Під час ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС прем'єр Угорщини Орбан залишив зал. Згодом на сторінці Орбана у фейсбуці з'явилося відео, у якому він повторив свою позицію про те, що Україна не готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС.