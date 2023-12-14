Дмитро Кулеба прокоментував рішення Європейської ради про переговори з Україною щодо вступу до ЄС

В Європі достатньо сил, які розуміють, що членство України в ЄС — це безпека і процвітання Європи.

Останній дипломатичний тиждень був дуже напруженим, але рішучість і віра в перемогу творять історію.

Про це написав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“У понеділок після зустрічі з угорським міністром я попросив трохи часу для дипломатії. Дякую, що ви повірили і чекали”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що його телефон розривається від дзвінків колег-міністрів закордонних справ ЄС.

“І це ще один доказ, що ніщо не зупинить вступ України в ЄС, бо такою є логіка історії та воля українського народу”, - наголосив голова української дипломатії.

Дмитро Кулеба також запевнив, що в Європі достатньо сил, які розуміють, що членство України в ЄС — це безпека і процвітання Європи.