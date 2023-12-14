Ми повинні підтримувати Україну не лише духом, а й вітати її в ЄС, – представники блоку

Високопосадовці зауважили, що Україна досягла помітного прогресу на шляху до ЄС, незважаючи на триваючу війну.

Співголова Робочої групи високого рівня з екологічних наслідків війни, колишня глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом, член цієї ж групи, перша жінка-президент Ірландії та колишній Верховний комісар ООН з прав людини Мері Робінсон, а також віцепрезидентка Європарламенту Гайді Гаутала у колонці для EuroNews закликали Євросоюз не тільки підтримувати Україну духом, а й вітати її у складі блоку.

Вони зазначають, що вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, визнання героїзму та усвідомлення спільного майбутнього.

Загарбницька війна Росії проти України – це не лише регіональний конфлікт. Це загроза самим основам міжнародного порядку та європейської безпеки.

“Боротьба України – це наша боротьба, бо вона захищає принципи, які є основою нашого колективного миру та стабільності. Перед Європейською Радою стоїть важливе рішення щодо вступу України до Європейського Союзу. Це рішення виходить за політичні межі. Підтримка України на її шляху до вступу в ЄС – це не питання допомоги нації, яка опинилася в скрутному становищі. Радше йдеться про захист наших спільних цінностей”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ЄС не повинен випускати з уваги важливий і руйнівний елемент цієї жахливої війни: екологічну катастрофу, спричинену агресією Росії, майже неможливо виміряти, а різноманітні способи шкоди навколишньому середовищу ще навіть не повністю зрозумілі.

“Це не лише трагедія для України. Ці різноманітні забруднювачі та ризики для здоров’я явно виходять за межі державних кордонів. Ми буквально можемо сказати, що екологічне майбутнє України також і наше: ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб ці ризики — ядерні, хімічні, повітряні та водні — були надійно та негайно усунені”, - йдеться у статті.

Автори зазначають, що Україна досягла помітного прогресу на шляху до ЄС, незважаючи на триваючу війну.

“Незважаючи на те, що центр уваги часто падає на українські бойові дії, її більш тихі, але значні кроки у приєднанні до законів і правил ЄС заслуговують на таку ж увагу”, - йдеться у статті.

Війна пошкодила ландшафт нації та завдала удару глобальній продовольчій безпеці. Україна, яку часто називають житницею світу, відіграє ключову роль у світовому виробництві зерна та продуктів харчування.

Усунення шкоди від війни вимагатиме значної міжнародної співпраці. Процес вступу до ЄС може допомогти забезпечити ефективне відновлення навколишнього середовища, використовуючи європейський досвід і ресурси.

Незважаючи на війну, за останні 18 місяців Україна досягла помітного прогресу в реформуванні своїх інституцій і політики, щоб відповідати стандартам ЄС, зокрема в екологічній сфері.

Ці вражаючі успіхи демонструють відданість України Європі та її ідеалам. Визнання та винагорода за ці зусилля допомогли б зміцнити та просувати ці важливі реформи.

Це надихаючий приклад того, як народ захищає демократичні цінності своїм життям і своєю землею. Рішення відкрити Україні шлях до членства в ЄС є можливістю захистити та зміцнити ці цінності.

Підтримка України в цей вирішальний момент визнає, що природа, мир і розвиток взаємопов’язані, як і майбутнє Європи та України.

Вступ України до ЄС – це питання екологічної справедливості, визнання героїзму та усвідомлення спільного майбутнього.

Рішення Європейської Ради дати зелене світло вступу України стане свідченням нашої спільної відданості стійкості, стійкості та солідарності.

Ми заохочуємо Раду підтримувати Україну не лише духом, але й через конкретні дії, вітаючи її в Європейському Союзі.