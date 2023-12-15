Проєкт постанови, яка дублює закон про "містобудівну реформу" порушує Конституцію", - АМУ

Асоціація міст України 15 грудня 2023 року звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо недопущення порушення Конституції України через проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності», оприлюднений на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомляється на сайті АМУ.

«Запропоновані в порядках проєкту норми обмежують права власності та порушують статтю 41 Конституції України, а також встановлюють повноваження органів влади, не передбачені законами України, що суперечить статті 92 Конституції. Розгляд зазначеного проєкту постанови порушить статтю 6, а наступне виконання органами влади такого рішення порушуватиме статтю 19 Конституції України», - зазначено у зверненні.

В Асоціації міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, наголосили, що проєкт постанови Кабміну дублює положення законопроєкту №5655 про «містобудівну реформу», який вже рік не підписаний Президентом України. І запропонували повернути зазначений проєкт постанови розробнику.

Як повідомлялося, Європарламент у своїй резолюції від 15.06.23 закликав Президента України не підписувати законопроєкт №5655 про «містобудівну реформу». Також у Звіті Єврокомісії «Україна 2023» від 08.11.23 цей законопроєкт визнали проблемним. Петиція на сайті Президента України проти проєкту закону №5655 за короткий термін набрала понад 42 000 голосів.