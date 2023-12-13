Кабмін сьогодні "з голосу" збирається розглядати постанову-кальку "містобудівного" закону 5655, – ZN.UA

Кабінет міністрів на засідання 13 грудня збирається розглянути постанову, що повторює норми "містобудівного" законопроєкту, ухваленого парламентом, але так і не підписаного президентом. Проти цього законопроєкту виступали громадські активісти, архітектори і місцева влада та Єврокомісія – через ризики, що створить делегування повноважень від державних структур до приватних.

За даними ZN.UA, у постанові уряд погоджується з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює віцепрем'єр міністр Олександр Кубраков, на реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності. Документ складається з 232 сторінок і є по суті калькою скандального закону № 5655.

"За інформацією джерел постанову буде вносити прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу", – повідомили журналісти.

Це означає, що постанову розглядатимуть в обхід порядку денного, пояснили в Русі Чесно. Там також звернули увагу, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 5655 рівно рік тому.

Постанова включає:

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, погодження та проведення експертизи проектної документації на будівництво;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

Порядок реалізації експериментального проекту щодо здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду.

Постанова визначає строк реалізації експериментальних проєктів, який становить два роки. Координатором експериментального проєкту є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Учасниками експериментальних проектів є фізичні та юридичні особи, які здійснюють діяльність на території України, незалежно від форм власності. Фінансування експериментального проєкту здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

Що не так із законопроєктом 5655

Ухвалення так званого містобудівного закону під номером 5655 викликало несхвалення мерів, архітекторів і активістів. Його ключовою авторкою є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона каже, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Документ після першого читання не викликав схвалення архітекторів. У листопаді 2021 року вони вимагали доопрацювати його і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Зауваження через документ продовжились і цього року.

З проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

У грудні мери українських міст попросили народних депутатів не голосувати поки за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади. У день голосування різко проти ухвалення висловлювалися мери Києва, Дніпра, Львова. Втім, документ все ж було ухвалено голосами 228 депутатів, більше всього голосів дала фракція "Слуга народу", з "Голосу" підтримав лише Ярослав Железняк, також підтримали позафракційні і депутати двох груп з колишньої ОПЗЖ і група "Довіра" та "За майбутнє".

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Після ухвалення законопроєкту петиція з закликом ветувати його набрала необхідну кількість підписів.

Закон було направлено на підпис президенту 19 грудня, відведений Конституцією термін для ветування вже закінчився. У червні президент сказав, що вже не може ветувати його, і що збирається поспілкуватися щодо нього з мерами міст.

У листопаді Єврокомісія порадила Україні утриматися від "містобудівного" законопроєкту.