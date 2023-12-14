Жозеп Боррель планує відвідати Україну

Він планує поїхати в Україну після Різдва.

Голова європейської дипломатії Боррель може відвідати Україну найближчим часом.

Про це сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Я планую поїхати в Україну після Різдва, через два роки після моєї першої поїздки на фронт…Два роки тому це був більш-менш заморожений конфлікт. Зараз це відкритий конфлікт, через який ви втрачаєте багато життів", – сказав головний дипломат ЄС під час спілкування із журналістами в Брюсселі.

За його словами, ЄС має підтримувати Україну "настільки, наскільки це можливо, і так довго, наскільки це буде потрібно".

Також Жозеп Боррель сподівається, що на засіданні Європейської ради 14-15 грудня "лідери зроблять позитивні кроки у вашу сторону".