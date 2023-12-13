Українці повинні вступити до ЄС, вони показують цілому континенту, що означає бути європейцем, – ексглава НАТО Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен, який є засновником і головою Rasmussen Global, колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) і колишній прем'єр-міністр Данії (2001-2009) напередодні саміту Євросоюзу 14 грудня назвав важливі причини чому Україна повиння стати членом ЄС.

Ексгенсек заявив виданню Politico, що Україна повинна вступити до ЄС, адже український народ показав цілому континенту, що означає бути європейцем і демонструє волю до боротьби.

"Сьогодні ми закрили одну з найкривавіших і найтемніших сторінок європейської історії. Сьогодні ми відкрили новий розділ. Європа розправляє крила. На свободі. У процвітанні. І в спокої. Це момент справжньої гордості для Європейського Союзу. Це тріумф свободи та демократії", – саме такі слова двадцять один рік тому вимовив Расмуссен групі журналістів, що зібралися в Копенгагені.

"Я щойно головував на саміті Європейської ради, на якому європейські лідери погодилися запросити країни Центральної та Східної Європи приєднатися до ЄС. Це було рішення, до якого ми прийняли легковажно, але зрештою всі ми, які зібралися в цій кімнаті, усвідомили історичний момент, з яким ми зіткнулися. Ми побачили, що незважаючи на виклики, розширення ЄС на схід було найкращим способом забезпечення безпеки та процвітання нашого континенту. Це рішення вшановує історія.

Цього тижня останнє покоління європейських лідерів зіткнулося зі своїм власним історичним моментом. І коли вони збираються в Брюсселі на чергову Європейську раду, вони повинні визнати, що тривалий мир і стабільність залежать від того, щоб Україна вступила в ЄС", – зазначив ексгенесек НАТО.

На думку Расмуссена саме розширення ЄС залишається найуспішнішою зовнішньою політикою. Це допомогло запровадити та зміцнити демократію на континенті, забезпечити стабільність на східному фланзі та стимулювати економіку.

"Схоже, що зараз перед питанням про членство України Європа ризикує випустити історію крізь свої пальці. Загроза вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, схоже, призведе до відкладення рішення щодо початку переговорів з Україною, що суперечить рекомендаціям Європейської комісії минулого місяця, а також переважної більшості лідерів у залі Ради", – додає він.

Також, дипломат підкреслив, що саме під керівництвом президента України Володимира Зеленського Київ зміг виконати майже всі умови, які було поставлено перед Україною на початку переговорів про членство. І це все вдалося українцям під час війни.

"Це тому, що і Зеленський, і народ України чітко розуміють, що їхнє майбутнє у Європі. Десять років тому демонстранти вийшли на вулиці Києва з прапорами ЄС, протестуючи проти корупції та закликаючи припинити зловмисний вплив Росії. Українці вже майже два роки борються не лише за свою країну, а й за фундаментальні європейські цінності свободи та демократії", – зазначає Расмуссен.

Він підкреслює, саме українці показують цілому континенту, що означає бути європейцем. Вони демонструють волю до боротьби, і від нас залежить майбутнє, за яке варто боротися.

"Вступ України до ЄС – це не благодійність. Так само, як і розширення до Центральної та Східної Європи, членство України значно розширило б європейську промислову базу та єдиний ринок, допомагаючи нам йти в ногу в епоху геополітичної конкуренції", – зауважує дипломат виданню.

На його думку, євроінтегрована Україна, а згодом член НАТО, може стати наріжним каменем нової архітектури безпеки Європи, "якщо Україна залишиться в сірій зоні між Росією та ЄС, це означатиме продовження руйнування та нестабільності. Умиротворення президента Росії Володимира Путіна знову означатиме нескінченні конфлікти на нашому континенті".

Расмуссен наполягає, що лідери країн ЄС повинні визнати заяви Орбана блефом., адже прем'єр Угорщини може загравати з Путіном, але лідери повинні чітко розуміти, що йому не можна дозволити заблокувати рішення, настільки фундаментальне для стратегічних інтересів Європи.

"Двадцять один рік тому я сказав, що рішення прийняти 10 нових країн до нашого блоку закрило темну главу в історії Європи — главу війни та розколу. Реальність така, що ця боротьба ніколи не закінчується. Вона покладається на готовність кожного покоління відстоювати свободу та демократію, коли їм загрожує. На лідерів, які мають бачення зосередитися на наших цінностях і стратегічних інтересах, а не піддатися політичним розрахункам або короткостроковим інтересам. Це те, над чим Європейська рада повинна боротися цього тижня", — додає Расмуссен.

За словами ексгенсека, Україна не одразу стане членом ЄС, але, розпочавши переговори про членство, лідери ЄС дадуть Путіну чітке повідомлення: "ти нас не переживеш".

"Майбутнє України в серці Європи. Зараз колеса рухаються, і ви нічого не можете зробити, щоб їх зупинити. Якщо у них вистачить на це сміливості, це також буде рішенням, шанованим історією", — підкреслює він.