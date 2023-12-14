Нам потрібно переконати Угорщину. Сподіваюся, ми зможемо це зробити, – Шарль Мішель про виклики саміту ЄС

Шарль Мішель зауважив, що не хоче говорити про можливий провал цього саміту, оскільки хоче зробити все, щоб він завершився успіхом. Зокрема, на саміті будуть розглядати виділення Україні 50 млрд євро допомоги, а також можливий початок процесу переговорів про вступ країни до ЄС.

Напередодні саміту ЄС, який пройде 14-15 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель розповів виданню “Натосящее время” про головні виклики цієї зустрічі.

“Це буде складна зустріч, і ми повинні говорити правду, тому що ми маємо підтримку 26 лідерів з 27, і це дуже хороша новина. Позитив полягає у підтримці з боку 26 лідерів, щоб отримати більше грошей для України (50 млрд євро допомоги, - ред.) – фінансової підтримки та більше військового обладнання для неї. У той же час ми маємо одну країну – Угорщину, яка висловлює певні сумніви та певне небажання. Нам потрібно переконати Угорщину, і ми працюємо над цим день і ніч, щоб підготувати цю Європейську раду. Сподіваюся, що ми зможемо це зробити”, – сказав Мішель.

Голова Євроради висловив упевненість щодо питання фінансової підтримки України, тому що це “у рамках перегляду європейського бюджету”.

“Нам потрібно схвалити рішення про додатковий пакет у 50 мільярдів для України. Думаю, це має бути можливим на цьому засіданні Європейської ради. Мабуть буде складно. Адже говоримо не лише про Україну. Це ширший фінансовий пакет, з яким ми маємо визначитись”, - сказав Мішель.

Водночас він зауважив, що з розширенням блоку буде трохи складніше.

“Чому? Бо, по-перше, йдеться не лише про Україну, а й про Молдову, Грузію та Західні Балкани. Також тому, що нам потрібно схвалити рішення одноголосно. Потрібно 27 країн, щоб ми могли розпочати переговори з Україною. Але процес розширення складний. Цей шлях – дорога з кількома ступенями. І тим важливіше, як на мене, зробити додатковий крок у напрямку розширення. Важливо також зважити на дуже суттєві реформи, запроваджені Україною та деякими іншими країнами-кандидатами”, - пояснив голова Євроради.

При цьому він зауважив, що не хоче говорити про можливий провал цього саміту, оскільки хоче зробити все, щоб він завершився успіхом.