У Брюсселі починається вирішальний для України саміт лідерів ЄС (доповнено)

У Брюсселі починається дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро, пише The Guardian.
Очікується, що цим темам приділять більшість часу. Якщо всі члени Євросоюзу не зможуть одностайно дійти згоди щодо фонду в 50 млрд для України, то 26 держав-членів готові знайти альтернативний механізм для надання грошей.
Країною, яка може не погодитися на виділення коштів, є Угорщина. Вона ж є основною перешкодою для рішення про початок переговорів стосовно вступу України.
"У спробі в останню хвилину запобігти блокуванню Будапештом ключового рішення щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться з президентом Угорщини Віктором Орбаном цього ранку", – повідомили журналісти The Guardian.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав журналістам, що його позиція чітка: він не вважає, що Україна виконала попередні умови для членства, тож виступатиме проти.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що він готовий до переговорів і що дискусії триватимуть "стільки, скільки буде потрібно", пише Politico.
Пріоритетом має бути "безпека та наше існування як надійного союзу", – сказав він.
Ірландський лідер Лев Вардакар висловив сподівання, що Єврорада зможе ухвалити хоча б одне з двох рішень стосовно України: про виділення коштів або про початок переговорів про вступ.
"Я відвідую зустрічі Євроради уже шість чи сім років. Це, мабуть, одна з найважливіших, на якій я присутній, саме через важливі рішення, які ми повинні ухвалити щодо України: фінансове рішення, а також рішення про те, чи починати переговори. І ми маємо сказати «так» принаймні одному з цих двох, а в ідеалі – обом із цих двох. Бо Україна в небезпеці. Україна не встоїть без підтримки – і постійної підтримки – як з боку Євросоюзу, так і США... і якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін переможе", – вважає він.
Окрім пов'язаних із Україною питань, лідери ЄС мають розглянути:
- Близьких Схід
- Безпеку і оборону
- Міграцію
- Гібридні атаки Росії
- Боротьбу з антисемітизмом.
Більше про позицію Угорщини щодо вступу України
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію протистояння.
- Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі в Брюсселі з колегами з Євросоюзу сказав, що рішення щодо України ще не ухвалено і боротьба за нього триватиме на самому засіданні Євроради.
- Основною перешкодою вважається Угорщина, яка наголошує, що проти початку переговорів про вступ України. Раніше Будапешт уже висловлювався проти прийняття України до НАТО. Президент України провів розмову із угорським прем'єром під час візиту до Аргентини, а Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сійрято.
- У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.
- З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
- Напередодні саміту ЄС розблокував виділення Угорщині 10 млрд євро, що були заблоковані через деградацію демократії в країні.