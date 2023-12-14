У Брюсселі починається вирішальний для України саміт лідерів ЄС (доповнено)

У Брюсселі починається дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро, пише The Guardian.

Очікується, що цим темам приділять більшість часу. Якщо всі члени Євросоюзу не зможуть одностайно дійти згоди щодо фонду в 50 млрд для України, то 26 держав-членів готові знайти альтернативний механізм для надання грошей.

Країною, яка може не погодитися на виділення коштів, є Угорщина. Вона ж є основною перешкодою для рішення про початок переговорів стосовно вступу України.

"У спробі в останню хвилину запобігти блокуванню Будапештом ключового рішення щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться з президентом Угорщини Віктором Орбаном цього ранку", – повідомили журналісти The Guardian.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав журналістам, що його позиція чітка: він не вважає, що Україна виконала попередні умови для членства, тож виступатиме проти.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що він готовий до переговорів і що дискусії триватимуть "стільки, скільки буде потрібно", пише Politico.

Пріоритетом має бути "безпека та наше існування як надійного союзу", – сказав він.

Ірландський лідер Лев Вардакар висловив сподівання, що Єврорада зможе ухвалити хоча б одне з двох рішень стосовно України: про виділення коштів або про початок переговорів про вступ.

"Я відвідую зустрічі Євроради уже шість чи сім років. Це, мабуть, одна з найважливіших, на якій я присутній, саме через важливі рішення, які ми повинні ухвалити щодо України: фінансове рішення, а також рішення про те, чи починати переговори. І ми маємо сказати «так» принаймні одному з цих двох, а в ідеалі – обом із цих двох. Бо Україна в небезпеці. Україна не встоїть без підтримки – і постійної підтримки – як з боку Євросоюзу, так і США... і якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін переможе", – вважає він.

Окрім пов'язаних із Україною питань, лідери ЄС мають розглянути:

Близьких Схід

Безпеку і оборону

Міграцію

Гібридні атаки Росії

Боротьбу з антисемітизмом.

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